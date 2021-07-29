《真知灼見－溫灼培》聯儲局議息會剖析

《真知灼見》於今晨議息會後，聯儲局宣布維持所有貨幣政策不變。在其聲明中有４點特別

值得關注。首先，對於近日的Ｄｅｌｔａ病毒，市場一直擔心會拖慢美國經濟的復甦步伐。尤其

是美國異於英國，其全民疫苗接種率只有約５６％，遠未到７５％的全民免疫門檻。不過，聯儲

局主席鮑威爾則認為美國經濟在穩步復甦，指疫情對經濟帶來的影響在減退。這相信可使市場鬆

口氣。其次，在何時削減買債的問題上，鮑威爾指美國就業市場仍有「一段路要走」

（「ｓｏｍｅ ｇｒｏｕｎｄ ｔｏ ｒｅｃｏｖｅｒ」）才能減少對經濟的扶持。而鮑威爾更

表明在未來數月裡，必須見到更強的就業數字才會削減其每月１２００億美元的買債金額。第三

，亦是最重要，鮑威爾指見不到現時聯儲局每月購買的４００億美元按揭抵押債券（ＭＢＳ），

會較其８００億美元購買國債的金額有提早削減可能。並揚言，假使聯儲局一天要削買債，會同

步把兩者削減。最後，聯儲局堅持現今在美國見到的高通脹只屬短暫性質，不會對經濟帶來風險

。市場現關注聯儲局會否於８月底的聯儲局周年大會（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）上宣布削買

債時間表。而市場普遍仍是認為聯儲局於今年底或明年初削買債的機會最大。



對於Ｄｅｌｔａ病毒，筆者也不難理解到為何聯儲局不擔心會損害到美國經濟復甦步伐。因

為最近英國的例子已是最佳典範。只要全民接種疫苗的比率到達七成以上，Ｄｅｌｔａ病毒也可

被壓抑下去。由於已有例子可追隨，所以美國政府只要呼籲其人民盡早接種疫苗便可有效抗疫。



就收緊貨幣政策的其中最重要準則，聯儲局已多次說過是要先把疫後失去的職位彌補，才會

行動。但到現在，美國仍有著６８０萬份職位尚未彌補。加上拜登政府還要推出大型基建方案。

到了８月份美國還有超越１萬億美元國債到期。這一切料使聯儲局未必能如市場期望，可於８月

底的聯儲局周年大會上宣布削買債時間表。不排除待一切穩定下來，聯儲局到９月的議息會才會

有所公布。



過去市場一直擔心，聯儲局會先削按揭抵押債券的購買，之後才會削國債的購買。市場有此

想法，是因為見到美國樓價已十分熾熱。就如標普Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ ２０大城市二手

樓價指數於５月份按年便急攀升了１７％。但從最新的美國６月份新屋銷售數字中所見，銷售量

卻按月按年分別大幅跌６﹒６％及１９﹒４％，情況實在令人憂慮。相信聯儲局也留意到有關情

況所以不敢貿然抽走按揭抵押債券資金。經過今次聯儲局表明立場後，相信可使這些擔心美國房

地產市場前景的投資者鬆口氣。



至於聯儲局堅持美國不存在通脹，這也不難理解。當聯儲局根本沒有能力收緊貨幣政策情況

下，這是其唯一的做法去安慰市場。但筆者相信聯儲局的做法相當危險。當人民一旦對通脹感憂

慮而開始囤積貨物，屆時如聯儲局才出手控制通脹，其加息力度將要更大，對經濟帶來的損害將

更嚴重。



歐央行於上周四（２２日）議息會上雖指向收緊貨幣政策遙遙無期。但聯儲局又何來不是如

此。當兩者在貨幣政策上沒太大分別情況下，而歐元過去又累積了一定跌幅，解釋了在聯儲局議

息會後歐元匯價見明顯反彈原因。今早（２９日）於亞洲市場報１﹒１８４５美元。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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