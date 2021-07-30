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即市新聞

30/07/2021 12:50

《缸邊麗評－熊麗萍》政策主浮沉：吼汽車鋼鐵芯片，避教育新經濟

　　《缸邊麗評》過去一個星期港股表現可用「驚心動魄」來形容，周一（２６日）恆指急挫
１１００多點，隨後一個交易日不但沒有反彈，恆指更一度再插１４４４點，以收市計算，兩個
交易日下挫２２３４點，成交增至３０００多億元，尤其是受政策打壓的股普遍下挫二至四成，
對大多數投資者來說實有點措手不及。
　
＊整頓不會因股市表現而改變＊
　
　　《新華社》等多個媒體齊齊發聲撐股市，認為中國資本市場發展基礎穩健，短期波動不改Ａ
股向好趨勢，內地及港股亦急彈。然而，上升板塊及股份並不全面，上升股份主要集中在近日跌
幅較大的個別教育股、科網及醫藥股，與近日高位作比較，大多數股份仍下挫近五成。官媒派定
心丸料有助短線回穩，但整頓政策不會因為股票市表現而中斷，下一步走勢仍視乎中央政府整頓
政策的深度及廣度。若趁近日反彈已減持新經濟板塊股份，可持貨觀望，教育板塊整頓範圍料更
廣，宜套現。
　
＊政策支持板塊候調整入市＊
　
　　相反，在近日接二連三政策出台期間，資金流向更明顯轉向政策支持板塊，包括芯片、新能
源、汽車、手機及鋼鐵股。當中汽車、手機可受惠於下半年陸續有新產品推出，而鋼鐵股則受惠
於行業升級，及加強產品內銷，而出口退稅下調可增加鋼鐵產品本土供應，減低對環境污染。
　　汽車股仍看好吉利（００１７５）、比亞迪（０１２１１）、長城汽車（０２３３３），中
芯國際（００９８１）、華虹半導體（０１３４７）、中興（００７６３）可重新看好，但股價
反覆，可候調整才入市。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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