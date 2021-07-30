《缸邊麗評－熊麗萍》政策主浮沉：吼汽車鋼鐵芯片，避教育新經濟

《缸邊麗評》過去一個星期港股表現可用「驚心動魄」來形容，周一（２６日）恆指急挫

１１００多點，隨後一個交易日不但沒有反彈，恆指更一度再插１４４４點，以收市計算，兩個

交易日下挫２２３４點，成交增至３０００多億元，尤其是受政策打壓的股普遍下挫二至四成，

對大多數投資者來說實有點措手不及。



＊整頓不會因股市表現而改變＊



《新華社》等多個媒體齊齊發聲撐股市，認為中國資本市場發展基礎穩健，短期波動不改Ａ

股向好趨勢，內地及港股亦急彈。然而，上升板塊及股份並不全面，上升股份主要集中在近日跌

幅較大的個別教育股、科網及醫藥股，與近日高位作比較，大多數股份仍下挫近五成。官媒派定

心丸料有助短線回穩，但整頓政策不會因為股票市表現而中斷，下一步走勢仍視乎中央政府整頓

政策的深度及廣度。若趁近日反彈已減持新經濟板塊股份，可持貨觀望，教育板塊整頓範圍料更

廣，宜套現。



＊政策支持板塊候調整入市＊



相反，在近日接二連三政策出台期間，資金流向更明顯轉向政策支持板塊，包括芯片、新能

源、汽車、手機及鋼鐵股。當中汽車、手機可受惠於下半年陸續有新產品推出，而鋼鐵股則受惠

於行業升級，及加強產品內銷，而出口退稅下調可增加鋼鐵產品本土供應，減低對環境污染。

汽車股仍看好吉利（００１７５）、比亞迪（０１２１１）、長城汽車（０２３３３），中

芯國際（００９８１）、華虹半導體（０１３４７）、中興（００７６３）可重新看好，但股價

反覆，可候調整才入市。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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