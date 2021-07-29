《思前想後－郭思治》大市短期急跌呈超賣，反彈要看新經濟股表現

《思前想後》周來股市可謂風雲色變。恆指自上周四（２２日）高位２７７５９點開始之回

落，至本周二（２７日）低位２４７４８點止計，在短短四個交易日內，已大幅急插３０１１點

或１０﹒８％。論跌勢確相當促，故技術上已漸呈超賣。只是目前市場之投資心態相當保守，加

上避險情緒漸見升溫，故即使股份已跌至較低的水平，投資者之入市意欲及信心仍偏低。更甚的

是，部分持貨偏重的基金及投資者似乎已有點按捺不住，故大市愈跌，追沽之壓力愈大。騰訊

（００７００）之市盈率已跌至得２２﹒２倍，而阿里巴巴（０９９８８）之市盈率亦已低見

２１﹒８倍。以新經濟股論，估值已有偏低感。



＊維護送餐騎手權益增成本，美團陷反覆續尋底之勢＊



內地政策仍不絕。市場監管總局等七部門聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任、切實維護

外賣送餐員權益的指導意見》。即是說，美團點評（０３６９０）對集團旗下之送餐騎手需提供

勞動保障、配送安全、騎手福利、騎手體驗提升等，多方面切實維護勞動者權益，並需提高勞動

保障水平，提升控制質量。由於相關措施將會增加美團點評的經濟成本，故市場之反應頗負面。

受相關事件所影響，美團點評的股價大幅急挫，不但已跌穿前調整低位２４０元，而且更一度急

挫至１９４元。單從走勢上看，技術上已屬反覆續尋底之弱態。



＊專項整治下騰訊發展受限，惟累跌逾四成已不算少＊



至於騰訊，由於工信部目前宣布啟動互聯網行業專項整治行動，中央網信辦亦啟動專項行動

，整治暑期未成年人網絡環境，騰訊繼目前遭市監局要求在３０天內解除獨家音樂版權後，據內

媒報道，騰訊旗下的微信已暫停個人帳號新用戶註冊。即是說，騰訊之發展已漸受規限。受政策

所影響，騰訊股價不但已跌穿５００元，而且更一度跌至４３８﹒８０元。不妨拉闊一點看，騰

訊股價自７７５﹒５０元開始之大型調整，至本月２７日低位４３８﹒８０元計，累積之跌幅已

達３３６﹒７０元或４３﹒４％。論跌幅該已不算少，由於技術上已呈超賣，故只要稍有利好消

息出現，該可出現較明顯之反彈。

由於新經濟股在恆指內之成分佔比頗重，如騰訊在恆指內之成分比重為８％，美團點評之比

重為７﹒７１％，阿里巴巴之比重為７﹒３３％，至於小米（０１８１０）之比重亦佔

３﹒３８％。單是上述四隻新經濟股在恆指內之比重已佔達２６﹒４％，故恆指能否出現較明顯

之反彈，還需視乎一眾新經濟股之表現而定。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》

（本欄逢周四刊出）



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