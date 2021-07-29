【維穩市場】新華社：對平台經濟、教培等行業的監管非限制和打壓

《經濟通通訊社２９日專訊》在外電傳出中證監副主席方星海星期三（２８日）晚上與多間

主要投資銀行高層舉行網上會議，就監管民辦教育行業政策解畫，試圖緩解市場擔憂後，《新華

社》深夜亦發表維穩文章。文章指近日出台的平台經濟、教育培訓等行業的監管政策，都是促進

行業規範健康發展、維護網路數據安全和保障社會民生的重要舉措，並非是針對相關行業的限制

和打壓，而是有利於經濟社會長遠發展。

文章又提到，由於近期的一些監管政策涉及境外上市企業，市場擔心未來中國企業赴境外上

市的政策是否存在變數，中國資本市場對外開放的步伐是否放緩。可以肯定的是，中證監對企業

選擇上市地持開放態度，支持企業根據自身發展需要作出選擇，支持企業依法合規利用兩個市場

、兩種資源發展。當前，全球經濟金融仍面臨較大的不確定性，中國資本市場發展面臨的內外部

環境複雜嚴峻。通過改革來應對挑戰正是題中之義。無論是回應中國經濟的需求，還是繼續破解

市場弊端，都離不開資本市場深化改革的有力推進。

文章強調，中國經濟持續向好的基本面沒有發生變化，中國改革開放的步伐依然堅定，中國

資本市場發展的基礎依然穩固。（ｊｔ）

