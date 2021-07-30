《窩輪匯智－劉嘉輝》窩輪如「雙刃劍」，適當利用最緊重要

《窩輪匯智》上周提到納指１００的相關產品，投資者可參考作美股業績期的部署，惟要留

意港美市場交易時段不同所要留意的風險及機遇。放眼周五（３０日）美股期指表現，納指

１００指數期貨在亞洲時段先錄得跌勢，不少投資者隨即留意納指１００窩輪率先作部署。這就

是筆者提到不同交易時段的特點。

放眼本周大市表現，港股迎來極大波動，恆指一度失守兩萬五後大幅反彈，周五又再度回落

，走勢十分反覆。有投資者不解為何以認購證作撈底入場，當看中後市反彈時，輪價卻有機會出

現「不跟行」的情況。首先，本周不少投資者入場時，可能沒有仔細留意產品的價外幅度及到期

日，只單純以有效槓桿作參考，選取極高有效槓桿的產品應市，這就出現問題了。

不少投資者誤以為有效槓桿一定「有效」，卻忽略了其他重要條款，如對沖值、引伸波幅、

年期等等。舉例說，投資者買入一些非常價外，而年期超短的「一仙輪」，卻發現相關資產出現

小幅反彈時，升幅仍然跑輸其他認購證，大感不解。其實輪價跑輸的原因不是看錯方向，而是反

彈幅度不足，令即使正股價格上升過後依然與認購證的行使價有很大距離，故對沖值仍非常低，

對相關資產的價格變動不高。

此外，大市波動令整體引伸波幅普遍出現急升急回的現象，一旦波幅由高位急回，亦對上述

的短身證有較大負面影響。要發揮這些仙輪的本領，正股必須要在短時間內出現非常火爆的升幅

，令行使機會急增，否則此起彼落的情況下，這類仙輪亦未必能夠受惠。再者，這些所謂「一仙

輪」實際上理論價值是否真的值一仙，又或者只是顯示成港交所最低報價單位＄０﹒０１，真的

要向發行人了解清楚先可以心裡有數，以免買貴貨。

相反，在這輪跌浪中，如已經持有以上一類價外短身認沽證的朋友，會發現輪證價格受惠對

沖值急增的帶動，加上引伸波幅在跌市時抽升，不少認沽證最終的實際升幅遠遠較預期為高。其

實這類高槓桿窩輪就如「雙刃劍」，要好好發揮務必要對方向、時機及引伸波幅等多角度有較佳

掌握。否則盲目過度追求槓桿效應，有機會適得其反。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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