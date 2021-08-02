《異動股》匯控落實派息，市場趁消息出貨，股價升幅收窄至３％

《經濟通通訊社２日專訊》匯控（００００５）現價升３﹒３７％，報４４﹒５元，以現價

計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒０９％。該股成交約２０２６萬股，涉資９﹒００億元。

匯控公布，截至今年６月底止，中期列帳基準稅前盈利１０８﹒３９億美元，按年升約

１﹒５倍，勝預期，每股基本盈利０﹒３６元美元，派息每股７美仙，以現金派付，不設以股代

息選擇。

之前，市場憧憬匯控中期息會有１０美仙，今早則流傳會派６﹒９美仙。匯控中午宣布業績

，落實恢復派息，市場趁消息出貨，升幅由今早最多近５％收窄至約３％。

期內，經調整除稅前利潤１１９﹒５億元美元，按年升約１﹒１倍。平均普通股股東權益回

報為８﹒４％，按年升６個百分點。單計第二季，集團列帳基準除稅前盈利５０﹒６億美元，按

年升３﹒６５倍，按季跌 １２﹒４％。經調整除稅前盈利５５﹒６億美元，按年升１﹒１５倍

。

現時，恆生指數報２６２０２，升２４１點或升０﹒９３％，主板成交９６０﹒３５億元。

國企指數報９３０７，升７４點或升０﹒８１％。恆生科技指數報６７７７，跌３點或跌

０﹒０６％。

即月期指新報２６１２５，升２２８點，低水７８點。即月國指期貨報９２８８，升７３點

，低水２０點。即月科指期貨新報６７６９，跌３６點，低水５點。

上證綜合指數報３４５０，升５３點或升１﹒５６％，成交４４５３﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１４６８９，升２１６點或升１﹒５０％，成交５７４８﹒７５億元人民幣

。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯控（００００５） ４４﹒５０元 升３﹒３７％

恆生（０００１１） １５０﹒７０元 升１﹒０７％

東亞（０００２３） １３﹒０２元 升１﹒７２％

中銀（０２３８８） ２５﹒５５元 升２﹒２０％

渣打（０２８８８） ４７﹒４０元 升０﹒５３％

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（ｕｌ）

