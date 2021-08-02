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即市新聞

02/08/2021 13:00

《異動股》匯控落實派息，市場趁消息出貨，股價升幅收窄至３％

　　《經濟通通訊社２日專訊》匯控（００００５）現價升３﹒３７％，報４４﹒５元，以現價
計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒０９％。該股成交約２０２６萬股，涉資９﹒００億元。
　　匯控公布，截至今年６月底止，中期列帳基準稅前盈利１０８﹒３９億美元，按年升約
１﹒５倍，勝預期，每股基本盈利０﹒３６元美元，派息每股７美仙，以現金派付，不設以股代
息選擇。
　　之前，市場憧憬匯控中期息會有１０美仙，今早則流傳會派６﹒９美仙。匯控中午宣布業績
，落實恢復派息，市場趁消息出貨，升幅由今早最多近５％收窄至約３％。
　　期內，經調整除稅前利潤１１９﹒５億元美元，按年升約１﹒１倍。平均普通股股東權益回
報為８﹒４％，按年升６個百分點。單計第二季，集團列帳基準除稅前盈利５０﹒６億美元，按
年升３﹒６５倍，按季跌　１２﹒４％。經調整除稅前盈利５５﹒６億美元，按年升１﹒１５倍
。　　
　　現時，恆生指數報２６２０２，升２４１點或升０﹒９３％，主板成交９６０﹒３５億元。
國企指數報９３０７，升７４點或升０﹒８１％。恆生科技指數報６７７７，跌３點或跌
０﹒０６％。
　　即月期指新報２６１２５，升２２８點，低水７８點。即月國指期貨報９２８８，升７３點
，低水２０點。即月科指期貨新報６７６９，跌３６點，低水５點。
　　上證綜合指數報３４５０，升５３點或升１﹒５６％，成交４４５３﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１４６８９，升２１６點或升１﹒５０％，成交５７４８﹒７５億元人民幣

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　４４﹒５０元　　　升３﹒３７％
　　恆生（０００１１）　　１５０﹒７０元　　　升１﹒０７％
　　東亞（０００２３）　　　１３﹒０２元　　　升１﹒７２％
　　中銀（０２３８８）　　　２５﹒５５元　　　升２﹒２０％
　　渣打（０２８８８）　　　４７﹒４０元　　　升０﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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