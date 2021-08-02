《廣匯論勢－鄭廣復》澳元跌至７０美仙才有望反彈

《廣匯論勢》本周兩家央行召開貨幣政策會議，分別是周二的澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）及周

四的英倫銀行（ＢＯＥ），預期皆會維持現行指標利率及寬鬆措施。雖然截至今年６月止的通脹

率按年達到３﹒８％，超出央行制訂的２至３％範圍上限，並為２００８年６月以來最高，但根

據ＲＢＡ在７月６月的議息會議紀錄顯示，決策委員會的三項決定：１）維持以２０２４年４月

到期的國債作為控制利率目標在０﹒１厘的債券；２）當目前的購債計劃在９月到期後，將以每

周４０億美元的速度購買國債起碼至１１月中；３）將指標隔夜利率維持在０﹒１％及結算利率

訂在零水平。

由於ＲＢＡ並無表示，新一輪的購債措施會否在１１月結束，但起碼在央行眼中，持續購債

至１１月是有必要的。ＲＢＡ行長洛威（Ｐｈｉｌｉｐ Ｌｏｗｅ）在７月６日議息會後，就通

脹的評論值得注意。他表示，要通脹率穩定在２至３％，則薪酬升幅需要超過３％，這建基於勞

動力生產持續增加，以及國民勞工收入維持穩定。目前實質薪酬增長低於３％，央行預期需要幾

年時間才可達到３％水平，而失業及就業不足需要進一步下降才可達到上述目標。



＊澳央行２０２４年前不會加息＊



洛威強調，央行關注薪酬變化不等於當局有一個薪酬增長目標，或者代表央行在決定加息前

，薪酬增長一定要達到某特定水平。他指出，加息與否與通脹相關，而非薪酬，而通脹上升可以

由薪酬以外因素引發。不過，他又指出，歷史數據反映，穩定的通脹變化伴隨著的是穩定的勞工

成本變化，兩者是同步發展的。他又指出，ＲＢＡ預測通脹率到２０２３年中才到２％，央行亦

不預期最早亦不會２０２４之前加息。因此，筆者相信，即使明天ＲＢＡ即使暗示將會進一步減

少每周購債規模，亦難以大幅推升澳元匯價。

技術上，澳元兌美元自５月上旬以來持續下跌，近期更呈下降旗形，而從日線圖形態來看，

匯價自今年以來呈大型頭肩頂形態，且在６月下旬失守頸線，量度下跌目標為０﹒７０５４，較

現水平仍有逾３００點子下跌空間，預期澳元跌至０﹒７０心理關口才有望反彈，好友不宜急於

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