《缸邊隨筆－石鏡泉》茅到出汁的美國

《缸邊隨筆》美國口口聲聲要人公平，但自己就茅到出汁。有幾茅？方方面面都茅，投資者

不可不察。



第一茅：美元霸權



這個是人人皆知的，但不少投資者不知道就算沒有持有美元資產，也可以使你身家少大截。



國際貿易，你用金換我的銀，只要兌換率是你情我願，就是公平，但美國就拿陰司紙來換你

的金和銀，無論是乜兌換率，都不公平。



美國印鈔之多，人共皆知，已是淪至陰司紙級，不少人仍當美元有價，的確今時仍有價，過

多十年八載就知陰司紙只有陰司紙價。



為甚麼美元這個陰司紙今時仍有人追用？因為時辰未到，就一如每年的盂蘭節，閣下要燒衣

，都要用真金白銀去換陰司紙去燒啦！



美國為救自己疲弱經濟，去派失業救濟予不肯去工作的美國懶人，就狂印鈔，拿這些美元陰

司紙去買他國貨品、食物來餵養美國人，外國供貨者拿到美元後，存到自己國家的銀行，各國銀

行收到這些陰司紙美元後，只能被逼拿回美國去買美國國債，不過美國國債又是美國印出來的另

類陰司紙，完成了個所謂的美元循環。



在這個循環裏，如果美元匯價沒有變化，又只要這批陰司紙美元一直被人肯用，則外商、外

國、外國人民所受到的損害是有限的，但茅到出汁的美國是不會放過外國所持有的陰司紙美元，

因為閻羅王不能不認陰司紙，外國持有陰司紙美元如愈來愈多，最終是可以買起閻王殿，一如日

本在８０年代買了帝國大廈（後來賣出），買了荷里活電影公司的影片版權（今時美國軍方認為

是傑作的歌頌諾曼第登陸威水史的《碧血長天》一片，已由日本人擁有了），更甚，日本人一度

打算合資買下夏威夷！如成事就真正日本攻陷珍珠港，不止偷襲了，怎搶回日本（或其他國家）

的陰司紙美元？



第二茅：操控美元匯價



一個最明明白白茅的例子是１９８５年的《廣場協議》，要國際接受美元貶值，逼日圓升值

，以促進美國出口，兩年之後到１９８７年，美元又因貶值過多，但出口又無乜進展（因為美國

人工貴，美元貶值也救不了出口下滑），於是又來個《羅浮協議》，名叫做穩定國際貨幣匯價，

實則上是不再讓美元貶值，改為升值，因為當時中國已可提供大量廉價貨去供美國的大花筒去消

費。



不過日本就因這兩次美元操弄，使日本經濟大下滑逾１０年，是謂之Ｌｏｓｔ

Ｄｅｃａｄｅ。



日本經濟強，但軍力弱，所以被人恰，不過日本這跟尾狗，仰人鼻息，抵被恰。



但美國也會用另外招數去「劫」他國之財。



今天為何要重溫美國的茅招？因為美國會對中國出茅招，而戰場之一是在香港。



美國要恰中國，是因為怕其美元霸權地位被人民幣代替，又忌於中國真有大殺傷力武器，美

國很難對中國又搬出《廣場協議》或《羅浮協議》的陰謀，故只好直接出茅招。



１﹒用加拿大橫手拉了華為任正非的女兒孟晚舟，亦和加拿大扯貓尾，拒接納有利於孟晚舟

的證據，而終將孟晚舟引渡至美國受審受刑，但美國佬低估了對１４億中國人的激勵，我就不飲

可樂、不吃老麥、不吃ＫＦＣ，只飲普洱、只食叉燒包、只食海南雞。各位以後如請我食晏，記

得「美」食免叫。



２﹒用顏色革命來搞香港。



２０１４年策動佔中無功，便２０１９年協助黑暴，美國奸人今時起訴於２０２１年１月６

日衝擊白宮的人，叫他們做暴徒，但到今日為止，偏頗的彭博、ＣＮＮ、ＣＮＢＣ、ＦＯＸ、

ＷＳＪ、ＦＴ，仍稱於２０２０年７月１日衝入港立法會去破壞的人為正義抗爭者，為何會有雙

重標準，都是為搞香港而鋪路：



Ａ﹒搞香港之一，立條《香港自治法》，為制裁香港劃出個大框框；



Ｂ﹒搞香港之二，制裁港官員，對象不是已被制裁者，而是要嚇窒想執行國安法的港官員；



Ｃ﹒搞香港之三，打開口牌謂美企業在港不安全；



Ｄ﹒搞香港之四，透過道富謂美國人不可投資於盈富基金（０２８００），道富這個修訂可

以是道富遲來的修訂，亦可以是早來的預警。



遲來，是因為美國早已制裁了中移動（００９４１）、中海油（００８８３）等，美資不可

投資於這類股，好似執行日是今年９月？１１月？而盈富基金是有包括這兩隻股票的，故到９月

或１１月時，美資也應是不可以投資盈富基金的。若是，這是道富作個遲來的修訂。事實上，在

港美資銀行的投資品中，有不少是寫明美資不可投的，所以美資不可投資盈富無甚特別，但如果

道富是嗅到了甚麼而作這修訂？則港股日後是會起波瀾的。



美國佬咁茅，投資者是不能不防一手。



中美關係是已進入了全面冷戰，準備開打的階段，今年３月，中國已正式叫板美國，剛於天

津的中美會議，中國更對美國開出個中國絕不會退讓、而美國極難哽下的條件。這是甚麼？陳鳳

翔兄將天津會談中方的三條底線、兩份清單、四個停止的表列（圖四），大家試找找看。



明天給答案。《資深投資者 石鏡泉》



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