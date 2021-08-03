【一場遊戲】黃德几: 現時止蝕已太遲 騰訊正歷二次探底

《經濟通通訊社記者吳藹林３日專訊》官媒《經濟參考報》今早發文稱遊戲為「精神鴉片」

，呼籲對遊戲宣傳平台加強監管，並引述相關人士建議指，平台應增潤內容審核機制，處罰的力

度要同步跟上。文章中點名提及騰訊（００７００）和網易（０９９９９）兩間公司，尤其多番

提到騰訊旗下《王者榮耀》。

市場恐遊戲業成為下一輪的規管對象，騰訊半日最多急挫逾１０﹒８％，網易亦跌過近１５

﹒７％，有專家分析認為，相關負面消息未出盡，持有相關板塊股份者應在今日開市初段止蝕，

現時唯有等待股價回穩，但認為屆時反彈力度不會很大。



＊受監管影響股份估值需重訂＊



金利豐證券研究部董事黃德几向《經濟通通訊社》表示，市場已習慣中央所推政策會影響港

股走勢，官媒作為代表性強，甚至有可能是政策出台前的放風行動。現時只是遊戲股面對的第一

步打擊，需待未來監管條文的進一步落實，投資者切忽急於撈底。陶冬亦認為，一系列監管措施

對個別行業企業盈利模式衝擊大，它們的估值需重訂。

去年網易遊戲業務收入佔總收入７４％，騰訊遊戲業務收入則只佔總收入３２％。黃德几表

示，騰訊相比網易的業務較多元化，事件對其股價影響應較少，惟今早股價最低見過４２３﹒６

元，迫近７月２８日低位４２２元，形容其正經歷二次探底，若穿該水平，則要下試３１０元至

３２０元。網易股價向下跌穿早前的對稱三角形走勢，預期支持位在１３０元。

