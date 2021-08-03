【大國博弈】據報中國設採購商品指引，國產化百分百或違中美貿協

《經濟通通訊社３日專訊》據《路透》引述美國消息人士報道，中國政府最新發布一項採購

商品的指引，設定超過３００種產品的國產化率，最高達到百分百，涉及醫療產品、科學儀器等

，此舉可能違反加入世貿和在中美貿易協議中的承諾。中國財政部和工信部未有回應；美國貿易

代表署拒絕評論。

報道稱，中國財政部和工信部５月中發布「５５１號文件」，當中包含一份從未被公開、長

達７０頁的目錄，對３１５類產品設定國產化率要求，介乎在２５％至１００％，產品類型涉及

醫療設備、地基雷達設備、檢測儀器、光學儀器、用於畜牧業的物品、地震儀和海洋及地質儀器

等，指引並對外國供應商設置了新的障礙。其中，磁力共振儀過去是美國公司主要出口產品之一

，中國亦在首階段貿易協議中承諾增購美國的醫療儀器，但新指引要求將磁力共振影像儀的國產

化率推高到百分百。



＊美中貿易委員會：敦促拜登盡快檢視＊



一名美國前政府官員表示，北京從未公開發布這份指引，而是將指引發送給國內的醫院、企

業和國營買家，又指中國加入世界貿易組織時，曾承諾不會發布這類內部文件，這份文件亦違反

去年中美首階段貿易協議的承諾，指中國要做的應該是減少限制，而不是設立新的貿易障礙。

美國國會消息人士說，文件的非公開性質帶來很多問題，包括外資企業在中國生產的商品，

是否符合這份指引的新要求等等。

美中貿易委員會發言人稱，有聽?過這份文件，但無親眼見過副本，又指委員會成員在中國

投標競爭時遇到新的困難，尤其是在檢測儀器和交通運輸等領域，敦促拜登政府盡快完成檢視美

中貿易政策，並在１０月與中國國家主席習近平會面期間，提出關切。

中國去年進口總值１２４０億美元的美國商品。惠譽數據顯示，由美國強生、通用電氣和雅

培等公司生產的醫療儀器，在２０１８至１９年中美貿易戰期間對中國的出口量下跌，但簽訂首

階段貿易協議之後，相關產品出口到中國的數量增加。不過新的進口限制或令中國難以實現中美

貿易協議中，承諾購買２０００億美元商品和服務的承諾。（ｊｔ）

