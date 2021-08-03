【重拳監管】騰訊推遊戲雙減雙打新措施，未滿１２歲禁遊戲內消費

《經濟通通訊社３日專訊》新華社旗下《經濟參考報》早前發表長達６０００字專題報道，

文章直指網絡遊戲就是「精神鴉片」、「電子毒品」，騰訊（００７００）旗下最吸金遊戲《王

者榮耀》直接被官媒點名批評。一石激起千層浪，騰訊股價早盤大瀉逾一成。不過，目前《經濟

參考報》官網及訂閱號均下架了該篇報道。幾乎與此同時，騰訊推出保護未成年人遊戲玩家的新

措施，表示將從《王者榮耀》試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的七條新舉

措。

具體來看，騰訊將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，非節假日從１﹒５小

時降低至１小時，節假日從３小時減到２小時。未滿１２周歲未成年人（小學生）禁止在遊戲內

消費。針對未成年人冒充成年人遊戲的情況，將原來的「零點巡查」升級為「全天巡查」，可疑

賬戶全部重新認證。積極配合政策，打擊用戶通過加速器登陸及部分第三方平台買賣成年人帳號

的行為。

騰訊還倡議，全行業進一步強化遊戲防沉迷系統，控制未成年人遊戲總時長；倡議深化對遊

戲適齡評定和實施機制的研究；倡議全行業討論全面禁止未滿１２周歲小學生進入遊戲的可行性

。

絡遊戲近年發展壯大成一個巨大的產業，去年遊戲市場銷售收入近２７８７億元（人民幣．

下同），同比增長超過兩成，佔據行業半壁江山的騰訊遊戲實現營業收入１５６１億元。

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