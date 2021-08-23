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即市新聞

23/08/2021 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》港股反彈力度追不上美股強勢

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、
電訊業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為新地
（０００１６）、港鐵（０００６６）與中華煤氣（００００３），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
阿里巴巴（０９９８８）、匯控（００００５）與永利澳門（０１１２８）。
　　再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為公用事業、金融業與綜合企業。此外，恆
生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為新地、港鐵與申洲國際
（０２３１３），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證
或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選阿里巴巴、銀河娛樂（０００２７）與匯控。
　　上周四（１９日）港股並沒有跟隨上晚美股的淡勢發展，到上周五（２０日）時，表現上較
美股為差，份屬正常。今早（２３日）開市前競價時段，港股好友大戶未敢大舉反攻，五大指數
均未能升抵合理水平。即市反彈幅度於稍後雖有可能擴大，料高位沽壓依然不輕。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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