《外匯達仁－盧楚仁》內地股市拖垮澳元走勢

《外匯達仁》最近港股表現疲弱，其實由年初至今，港股已經下跌約８％，明顯跑輸環球股

市尤其是美股。當中標普５００表現最為亮麗，年初至今上升接近１９％。其實港股跑輸美股不

是近來的事，若果以過去１０年的數據計算，道指一共上升了２１１％，標普５００一共上升了

２７７％，納指最厲害，一共上升了６０２％。但恆生指數過去１０年只上升了２５％，表現相

當令人失望。



不過過去１０年香港經濟其實相當不俗，只不過資金湧向樓市，不是湧向股市，故此令到香

港樓市在過去１０年大幅跑贏恆生指數。最近香港疫情十分穩定，故港股疲弱是持續受到內地嚴

厲的監管政策所導致，相信中短期內中港兩地股市悲觀情緒難以扭轉。



我曾經舉過一個例子，就是２００８年雷曼爆煲之後，令美國為首的多國中央銀行，大大提

高對銀行和金融機構的監管。自此之後，銀行和金融機構便開始無運行。例如在雷曼爆煲之前，

香港匯豐的股價徘徊在１３０至１５３港元之間，但多國央行對銀行業提高監管之後，香港匯豐

股價便大幅下跌至今，更一度低見２７﹒５０港元，如今亦只有４２港元，反映一個板塊行業受

到嚴厲監管的話，股價便會長期弱勢向下。



現在中港多個板塊提高監管，故此未來中港股市難有運行。如內地以至亞太地區經濟和股市

都走向熊市的話，那麼對澳元後市起著長期負面的影響。由年初至今，澳元兌美元已經下跌了

７％。以非常保守估計，澳元兌美元全年埋單計數應有１０％的累積跌幅。但以目前形勢評估，

我認為有機會下跌１５％或以上。在技術上，值得注意澳元兌美元下位在０﹒７０００是重要關

口位，破位後不排除跌勢便會加劇。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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