《股林淘金－林家亨》美股又闖高，女股神重追中概股

《股林淘金》美國股市昨天（２４日）氣氛良好，股市繼續上揚，標普５００指數及納指繼

續闖出新高紀錄，惟收市之前大部分升幅被打回，道指報升３０點，納指上升７７點。美股中概

電車三寶皆錄得升幅２％－４﹒３％不等，騰訊（００７００）昨天ＡＤＲ收市價比昨天港股收

市價升１５﹒２元，京東國際（０９６１８）升１２﹒９元，美團（０３６９０）升７﹒６７元

，網易（０９９９９）升７﹒７１元。

預計今日（２５日）早上大市升幅僅屬溫和，可能只得百多點的升幅，但電車股板塊熱潮未

散，應該有繼續上升的趨勢，主要原因是中國８月份的整體汽車銷售量雖然有下降，但新能源汽

車的銷售量仍然有良好勢頭，比亞迪（０１２１１）今年有推售的新款車秦Ｐｌｕｓ及宋

Ｐｌｕｓ銷售良好，加上另一針對年輕客群的新款電能車海豚型的定價低於十萬元人民幣，有良

好的競爭能力，銷情應該更上一層樓。估計在８月份的銷售報告後，股價可以繼續受惠。除非股

價有非常良好的升幅，否則不適合隨便短途游水，以避免沽售之後不能夠低位買回的風險。



＊筆者持有比亞迪股份《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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