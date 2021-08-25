《拆局麒想－林嘉麒》美股危機指標已出現，趁反彈先減持

《拆局麒想》恆指近日由低位抽升快，主力靠幾隻重磅科技股：騰訊（００７００）、阿里

巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）。儘管監管未完，投資者日日要驚，但多隻股份沽得

好殘，有點好消息自然反彈。騰訊連日回購，淡友也會收收手。同時，連月沽出中概股的「女股

神」也翻兜京東（ＪＤ），也是投資氣氛略為好轉的原因。



首先，筆者認為周一（２３日）開始的反彈，是源自上周五（２０日）收市後的一個消息開

始。港交所（００３８８）宣布與ＭＳＣＩ簽訂新授權協議，擬１０月中推出以ＭＳＣＩ中國

Ａ５０互聯互通指數為標的之期貨合約。作為國際專業投資者一向在參與Ａ股市場時面對的其中

一個問題是管理Ａ股市場風險，今次港交所成功得到內地當局正式授權的離岸Ａ股指數期貨產品

，增加Ａ股市場的吸引力，對海外基金日後的參與度進一步改善。事實上，中資股一直大落後於

外圍股市，監管消息不斷，已令投資者失去興趣，紛紛沽貨離場，儘管估值吸引，早前也叫投資

者怕怕。如今，日後有期貨了，起碼可以買跌，現時儲定貨後留待日後再沽可以賺更多。其次，

中國證監會同日表態，希望創造條件推動中美審計監管合作，加強市場溝通，穩定政策預期和制

度環境之後，中國科技股便連續多日上升。似乎，中方是在釋出善意。



從另一個角度看，資金是有需要流入區內市場。過去１０年，發達市場指數漲逾１６８％，

惟新興市場估值非常落後，ＭＳＣＩ新興市場股指只上漲２３％。再者，疫情爆發後，環球股市

從２０２０年３月的低點開始強勁反彈，但新興市場的股市更落後，ＭＳＣＩ發達市場股指自

２０２１年初以來的回報率約為１４％，而新興市場股指則下跌５％。近日美國ＦＤＡ已陸續正

式授權使用新冠疫苗，儘管成效受到質疑，惟ＦＤＡ是全球指標，疫苗全球接種率再推升，可幫

助全球經濟從疫情中全面復甦。大戶極有理由以低估值作為原因，提振發展中國家的股票，而南

非、俄羅斯和巴西等市場將從中受益。有大行已表示，自今年３月以來，隨著投資者轉向價值型

股票，東歐、中東和非洲新興市場股市的資本流動加速，超過了流入債券基金的資金，為

２０１４年以來的最高水準。因此，短線大市氣氛轉好也不出為奇，長線分注吸納也是值得。



不過，想入貨也可以等等。最令筆者擔心的是，美國的一個指標正醞釀大跌市的危機。過去

兩年不時有人走出來呼叫有危機，惟最後美股一直上升，大家對美股的危機已沒有感覺，但美國

國債期貨與羅素２０００指數之間的比率值得大家關注。指標在３月份觸及歷史低點之後已經走

高。以往該比率見底時，通常意味著債券可期望上漲，但今次沒有。變種病毒的不確定性，全球

新冠病例激增，聯儲局何時開始減碼存在極大的不確定性。因此，我們看本周五（２７日）的

Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ會議，千萬不要只著眼於不說退市就高興，相反流動性或會出現更嚴

重的問題。一旦債市急速下跌，美股調整將會非常的深。你知我知港股非常脆弱，本月略為減持

避一避是上策。等債價抽升，流動性增加，危機減低後入市為更明智。《獨立股評人 林嘉麒》



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