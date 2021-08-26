【大國博弈】傳美財長來華與劉鶴會面，中國商務部：不掌握情況

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》報道稱美國財政部長耶倫考慮訪華，與國

務院副總理劉鶴會面磋商，中國商務部新聞發言人高峰今日在記者會上回應，中美經貿團隊一直

保持正常溝通。目前並不掌握相關情況，如果有進一步信息，將及時發布。

就首７月中國從美國進口數量是否履行中美貿易協議的要求，高峰回應表示，今年首７月，

中美雙邊貨物貿易額同比增長４０％，其中，中國自美進口同比增長５０﹒４％，對美出口增長

３６﹒９％。這充分表明兩國經濟具有高度互補性，雙方經貿合作符合兩國和兩國人民的利益。



＊高峰：美方加徵關稅不利於中國＊



就《經濟通通訊社》提問如何評論美中貿易全國委員會致信敦促美國政府擴大中美雙邊貿易

並取消此前因貿易摩擦加徵的關稅，高峰表示，中方始終認為，美方加徵關稅不利於中國，不利

於美國，不利於世界經濟恢復。

美國貿易代表辦公室最新發布消息，美國貿易代表戴琪在當地星期二（２４日），與美國商

會中國中心顧問委員會，及美中貿易全國委員會的高層人員舉行視像會議，討論美中貿易情況。

戴琪指出，拜登政府正全面評估美中貿易政策，以制定具彈性的貿易政策。她稱，兩國貿易關係

具有重大意義，但指中國有不公平貿易政策及非市場行為，損害美國企業及工人利益，美國正致

力處理問題。

