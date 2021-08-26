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26/08/2021 12:16

石藥（０１０９３）中期純利升３２％至３１億元人幣，派息８港仙

　　《經濟通通訊社２６日專訊》石藥集團（０１０９３）公布，截至６月底止中期純利
３０﹒６３億元（人民幣．下同），按年升３２％，每股基本盈利２５﹒６２分，派中期息８港
仙。
　　期內，收入總額為１３８﹒２２億元升１０％，毛利１０５﹒２５億元。（ｈｌ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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