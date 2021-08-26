【重拳監管】四家中介機構被查，引發多家Ａ股ＩＰＯ審核中止

《經濟通通訊社２６日專訊》８月１８日至２４日，滬深交易所對逾６０家公司ＩＰＯ審核

按下「暫停鍵」，引起了市場的關注。這一切的源頭都和華龍證券、北京天元律師事務所、開元

資產評估、中興財光華４家中介機構被中證監立案調查相關。除了在審項目的發行節奏受影響外

，共享ＩＰＯ成果的其他中介機構也被牽連。

上述四家中介機構都曾參與過新三板企業藍山科技的掛牌精選層項目，在去年年底，藍山科

技因涉嫌信息披露違法違規被立案調查。根據規定，發行人的保薦人等相關中介機構，如因業務

涉嫌違法違規且對市場有重大影響被中證監立案調查，或者被司法機關偵查，尚未結案的，交易

所當中止其發行上市審核。

公開資料顯示，藍山科技案發始於去年２月１７日公司申請股票掛牌精選層首發上市。當年

５月１３日，藍山科技收到監管機構問詢，公司研發模式、研發支出資本化、研發費用高於同行

業上市的原因及合理性等４０項問題被重點審查，藍山科技和其服務機構並未對上述問詢作出回

應。直到９月２２日，藍山科技主動提交終止精選層掛牌申請，但未能阻止公司問題東窗事發。

１１月２７日，中證監出具的藍山科技調查通知顯示，公司因涉嫌信披違法違規被立案調查。

業內人士表示，此次ＩＰＯ集中中止側面反映出國內中介機構的執業質量仍有待提高。中介

機構歸位盡責是資本市場高質量發展的基礎，也是全市場註冊制改革的關鍵，中介機構應不斷提

升執業質量，有效發揮「看門人」的核查把關作用。（ｌｃ）

