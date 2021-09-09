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09/09/2021 10:10

《異動股》恒大挫逾６％再穿招股價，傳暫停支付本月到期貸款利息

　　《經濟通通訊社９日專訊》恆大（０３３３３）插６﹒２％，報３﹒４８元，穿３﹒５元２
００９年尾的上市招股價，成交約２６２６萬股，涉資９２９６萬元，主動沽盤６４％。
　　據《ＲＥＤＤ》引述知情人士指，恆大已通知兩間銀行，將暫停支付９月２１日到期的貸款
利息。報道指，恆大本周告知其中一家銀行，集團財務不會簽字同意支付利息的資金，並要求銀
行等待尚在制定中的展期方案。
　　本地媒體引述消息報道，近期中國恆大除了在境外兌付一筆中資券商私募債，目前亦正在設
立債務委員會，包括處理境內及境外兩部分債務。該報引述本地中資金融機構指，恆大副主席兼
總裁夏海鈞已經到港，不排除是為了處理相關事宜。
　　現時，恆生指數報２６００４，跌３１６點或跌１﹒２０％，主板成交３７２﹒４８億元。
國企指數報９２９６，跌１５３點或跌１﹒６２％。恆生科技指數報６６７２，跌１９９點或跌
２﹒９０％。
　　即月期指新報２５９５７，跌２５６點，低水４７點。即月國指期貨報９２８６，跌１４４
點，低水１０點。即月科指期貨新報６６８１，跌１８１點，高水８點。
　　上證綜合指數報３６６９，跌５點或跌０﹒１６％，成交２１８８﹒９９億元人民幣。深證
成份指數報１４６４７，跌４０點或跌０﹒２７％，成交２６００﹒８０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大　　（０３３３３）　　　３﹒４８元　　　跌６﹒２０％
　　恆騰　　（００１３６）　　　３﹒２３元　　　跌５﹒２８％
　　恆大汽車（００７０８）　　　５﹒７８元　　　跌８﹒２５％
　　盛京　　（０２０６６）　　　６﹒８８元　　　跌１﹒７１％
　　恆大物業（０６６６６）　　　４﹒６９元　　　跌６﹒３９％
　　華置　　（００１２７）　　　２﹒６７元　　　跌２﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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