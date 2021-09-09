《異動股》恒大挫逾６％再穿招股價，傳暫停支付本月到期貸款利息

《經濟通通訊社９日專訊》恆大（０３３３３）插６﹒２％，報３﹒４８元，穿３﹒５元２

００９年尾的上市招股價，成交約２６２６萬股，涉資９２９６萬元，主動沽盤６４％。

據《ＲＥＤＤ》引述知情人士指，恆大已通知兩間銀行，將暫停支付９月２１日到期的貸款

利息。報道指，恆大本周告知其中一家銀行，集團財務不會簽字同意支付利息的資金，並要求銀

行等待尚在制定中的展期方案。

本地媒體引述消息報道，近期中國恆大除了在境外兌付一筆中資券商私募債，目前亦正在設

立債務委員會，包括處理境內及境外兩部分債務。該報引述本地中資金融機構指，恆大副主席兼

總裁夏海鈞已經到港，不排除是為了處理相關事宜。

現時，恆生指數報２６００４，跌３１６點或跌１﹒２０％，主板成交３７２﹒４８億元。

國企指數報９２９６，跌１５３點或跌１﹒６２％。恆生科技指數報６６７２，跌１９９點或跌

２﹒９０％。

即月期指新報２５９５７，跌２５６點，低水４７點。即月國指期貨報９２８６，跌１４４

點，低水１０點。即月科指期貨新報６６８１，跌１８１點，高水８點。

上證綜合指數報３６６９，跌５點或跌０﹒１６％，成交２１８８﹒９９億元人民幣。深證

成份指數報１４６４７，跌４０點或跌０﹒２７％，成交２６００﹒８０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大 （０３３３３） ３﹒４８元 跌６﹒２０％

恆騰 （００１３６） ３﹒２３元 跌５﹒２８％

恆大汽車（００７０８） ５﹒７８元 跌８﹒２５％

盛京 （０２０６６） ６﹒８８元 跌１﹒７１％

恆大物業（０６６６６） ４﹒６９元 跌６﹒３９％

華置 （００１２７） ２﹒６７元 跌２﹒５５％

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（ｎｓ）

