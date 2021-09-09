《再戰明天》王毅訪問東南亞，歐元集團會議舉行

《經濟通通訊社９日專訊》中國國務委員、外長王毅訪問東南亞四國，及歐元集團會議舉行
，料為明日市場焦點。
＊拉加德參加會議＊
各國重要經濟活動方面，王毅將於明日起至下周三（１５日）對越南、柬埔寨、新加坡和韓
國進行正式訪問。歐元集團會議明日於布魯塞爾舉行，歐元區經濟與財政事務部長非正式會談明
日起至本周六（１１日）舉行。本港時間明日３：００ｐｍ，歐元區財長在斯洛文尼亞進行非正
式會談。５：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德和歐洲央行執委帕內塔參加會議，之後拉加德將參
加新聞發布會。晚上９：００ｐｍ，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特將在一個在線會議上發表
講話。
＊美國公布８月ＰＰＩ＊
數據方面，１０日２：００ｐｍ，英國公布７月服務業指數，月率料由１﹒５％降至
０﹒６％；７月工業生產月率料由下滑０﹒７％升上０﹒４％，年率料由８﹒３％降至３％。２
：００ｐｍ，德國公布８月消費者物價指數，月率料維持不變，年率料由３﹒８％升上
３﹒９％。８：３０ｐｍ，美國公布８月生產者物價指數，月率料由１％降至０﹒６％，年率料
由７﹒８％升上８﹒２％。１０：００ｐｍ，美國公布７月批發庫存，月率料由１﹒１％降至０
﹒６％。
在本港，明日公布業績的公司有：中石（０１１９１）、恆鼎（０１３９３）、索信達
（０３６８０）、環康（０８１６９）、新威斯頓（０８２４２）、中綠（００９０４）。
（ｗａ）
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