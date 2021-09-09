《再戰明天》王毅訪問東南亞，歐元集團會議舉行

《經濟通通訊社９日專訊》中國國務委員、外長王毅訪問東南亞四國，及歐元集團會議舉行

，料為明日市場焦點。



＊拉加德參加會議＊



各國重要經濟活動方面，王毅將於明日起至下周三（１５日）對越南、柬埔寨、新加坡和韓

國進行正式訪問。歐元集團會議明日於布魯塞爾舉行，歐元區經濟與財政事務部長非正式會談明

日起至本周六（１１日）舉行。本港時間明日３：００ｐｍ，歐元區財長在斯洛文尼亞進行非正

式會談。５：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德和歐洲央行執委帕內塔參加會議，之後拉加德將參

加新聞發布會。晚上９：００ｐｍ，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特將在一個在線會議上發表

講話。



＊美國公布８月ＰＰＩ＊



數據方面，１０日２：００ｐｍ，英國公布７月服務業指數，月率料由１﹒５％降至

０﹒６％；７月工業生產月率料由下滑０﹒７％升上０﹒４％，年率料由８﹒３％降至３％。２

：００ｐｍ，德國公布８月消費者物價指數，月率料維持不變，年率料由３﹒８％升上

３﹒９％。８：３０ｐｍ，美國公布８月生產者物價指數，月率料由１％降至０﹒６％，年率料

由７﹒８％升上８﹒２％。１０：００ｐｍ，美國公布７月批發庫存，月率料由１﹒１％降至０

﹒６％。

在本港，明日公布業績的公司有：中石（０１１９１）、恆鼎（０１３９３）、索信達

（０３６８０）、環康（０８１６９）、新威斯頓（０８２４２）、中綠（００９０４）。

（ｗａ）

