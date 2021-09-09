【聚焦數據】內地８月ＰＰＩ同比增９﹒５％高於預期，創十三年高

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，８月份，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）
同比上漲９﹒５％，增速較上月加快０﹒５個百分點，亦高於市場預期的增９％，為２００８年
８月以來的十三年高；８月ＰＰＩ環比上漲０﹒７％；工業生產者購進價格同比上漲１３﹒６％
，環比上漲０﹒８％。
１ ８月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲６﹒２％，工業生產者購進價格上漲８
﹒６％。（ｗｌ）
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