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即市新聞

15/09/2021 19:01

【債券通】金管局：南向通二百億額度寬鬆足夠，兩地將調整檢視

　　《經濟通通訊社１５日專訊》債券通「南向通」將於９月２４日上線。金管局總裁余偉文表
示，「南向通」的推出是香港與內地資本市場互聯互通的一個新里程碑，相信南向通將進一步推
動內地金融市場雙向開放，促進香港債券市場蓬勃發展，從而鞏固香港的國際金融中心地位。
　　余偉文指出，「北向通」開通至今四年多，運作一直平穩有序，獲得國際投資者廣泛認可，
透過香港投資內地債券。這既為內地金融市場引進大量資金，也為香港金融機構帶來更大機遇。
「北向通」的成功經驗，為開展「南向通」奠定良好基礎。過去幾個月，金管局一直與人民銀行
緊密聯繫，討論「南向通」的政策框架。
　　「南向通」年度總額度為５０００億元等值人民幣，每日額度為２００億元等值人民幣。金
管局副總裁劉應彬認為，「南向通」額度是相當寬鬆而足夠，「南向通」現屬起步階段，市場參
與者需時熟習。雖然現時「北向通」每日成交金額已超過２００億，但「北向通」已開通四年之
久才達到相關水平。他強調，額度並沒有特定檢視的時間表，兩地監管部門會以動態調整策略，
待市場反應和成交穩定，才考慮調高額度。
　　對於「南向通」吸引力，劉應彬指，雖然ＱＤＩＩ╱ＲＱＤＩＩ早已運行多年，但並非所有
內地銀行或機構投資者有ＱＤＩＩ的額度，因此新渠道可以讓更多內地投資者透過「南向通」購
買境外債券，令其投資更具彈性。（ａｃ）

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