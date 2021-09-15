《鍾之日記》博彩法上緊箍咒，金沙暴挫三成三

《鍾之日記》９月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股先升後跌，三大指數全線下跌，港股連跌兩日、恆指跌逾７００點後，今日跌勢持續，

濠賭股重創影響大市氣氛，恆指三日插逾千一點。恆指低開１９２點報２５３１０後，跌幅一度

收窄，不過內地公布上月「三頭馬車」數據，包括工業、零售和固投數據，全部遠差過市場預期

，恆指跌勢持續，午後曾挫５０７點，見２４９９４點，創８月２０日以來新低，之後於兩萬五

水平爭持。收市報２５０３３，下跌４６９點或下跌１﹒８４％。跌市下投資者交投活躍，加上

北水明日（１６日）起暫停，北水加速撤離，今日錄得約７﹒７億元資金淨買出，主板成交大增

一成一至１５７０﹒６８億元。



＊「三頭馬車」失色，Ａ場兩連跌＊



國家統計局今日公布的工業增加值、投資和消費數據均遜預期。８月工業增加值增

５﹒３％，差於預期的增５﹒８％，為去年７月以來的１３個月最低；首８月固定資產投資增８

﹒９％，略差預期增９％，亦創今年來新低；而表現最差的當屬８月社會消費品零售總額，同比

僅增２﹒５％，大遜預期的增７％，創去年８月以來的最低增速。

在數據公布後Ａ股保持窄幅走低，盤中周期股彈升拉動但後期乏力，最終僅石油股獨力支撐

。滬綜指全日收跌０﹒１７％兩連跌，報３６５６﹒２２點，創業板指更跌１﹒１２％。交投見

收縮，兩市全日成交１３５４６億元人民幣，按日大減１０﹒５％，惟仍是第４１個交易日突破

１萬億元人民幣。



＊政府代表進駐，濠賭股齊腳震＊



澳門９月１５日起諮詢修改澳門博彩法，賭牌續期成新焦點，澳門政府在諮詢文件中，擬收

緊新賭牌年期、博企派息要求，也擬在博企董事會引入政府代表。派息比率較高的美資牌主跌幅

明顯較深，金沙（０１９２８）曾破逾１０年底低見１６﹒８元，收市仍插水３２﹒５％，為全

日表現最差藍籌。永利澳門（０１１２８）瀉２９％，美高梅（０２２８２）走低２６﹒８％。

華資牌主方面，銀娛（０００２７）、新濠國際（００２００）齊齊跌逾２０％，澳博

（００８８０）也跌２４％。

摩根大通發表研究報告指，政策信號表明在賭場即將更新賭牌的過程中，監管對資本管理和

日常運營的審查將更加嚴格。雖然實際監管和執行水平仍是爭論的焦點，但已令投資者大為憂慮

，足以令濠賭股降級。下調永利澳門、金沙和新濠國際評級至「減持」，下調銀河娛樂、澳博和

美高梅評級至「中性」。

瑞信發表研究報告指，相關的立法及投標過程均沒有時間表。諮詢文件的範圍是加強監管以

促進長遠發展，認為當中數項條款或帶來負面影響，包括提高資本額和提升澳門股東比例要求，

帶來了攤薄的風險，另外派息需要事先批准，也損害股東回報。

不過並非所有投行看淡，美銀發表研究報告認為，市場或對此反應過度，澳門賭業一向是受

嚴格監管的行業，未見相關修訂會損害股東價值。最應關注的問題是賭牌數目會否下降，而正面

的是，諮詢建議卻沒有威脅到外資背景的賭場。



＊傳恆大停付貸息，債務重組恐成真＊



大量恆大財富投資者到中國恆大（０３３３３）總部維權，掀起了恆大資金鏈斷鏈的序幕，

據外電引述知情人士透露，中國住建部本周與部分商業銀行召開會議時，通知中國恆大將暫停支

付９月２０日到期的銀行貸款利息，當日通常為銀行貸款的結息日。受消息刺激，恆大股價再瀉

５﹒４％報２﹒８１元，盤中低見２﹒７９元，刷新４年半新低，旗下恆大物業（０６６６６）

則彈５﹒５％，恆大汽車（００７０８）升２﹒６％。

複製「海航模式」進行債務重組，看來是恆大的最終命運。據傳內地政府擬安排包括會計師

及律師事務所人員的聯合工作組進駐恆大，對財務狀況進行摸底調查，料正在為恆大潛在重組做

準備。

之不過，恆大現存債務總共接近兩萬億人幣，加上投資者避免購買恆大的樓盤，資金回流情

況堪憂，就算政府真的介入，又如何能消化這麼大體量的債務呢？市場普遍分析，債權銀行擁有

恆大的資產作抵押，影響應不大；債券持有人一則以折價回售債券，二則只能無奈接受債券展期

；至於理財產品餘額、供應商尾款以至於外判工人的欠發工資，以後能否平穩兌付仍是未知數。

摩根士丹利發表研究報告指，下半年中國房地產行業存在三大風險，包括恆大的違約風險、

及對供應商及銀行和信託等金融市場帶來的溢出效應，６月以來樓市的迅速放緩、以及潛在的房

地產稅的試點擴大可能進一步傷及市場情緒。內房集體瀉，碧桂園（０２００７）挫

８﹒８％，融創中國（０１９１８）跌５﹒２％，萬科企業（０２２０２）跌４﹒２％，華潤置

地（０１１０９）跌２﹒９％，中海外（００６８８）跌２﹒４％。



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