《異動股》地產股跌幅擴大，恒地（１２）及新世界（１７）挫一成

《經濟通通訊社２０日專訊》《路透社》早前表示，北京政府向香港地產商要求將資源和影

響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問題。據一位接近內地官員消息

人士稱，他們被告知「遊戲規則已經改變」，更指中國政府不再願意容忍「壟斷行為」。

有分析預計，繼早前澳門賭牌諮詢有機會「六變三」，引發濠賭股急挫後，市場憂慮北京所

指本港地產「遊戲規則已經改變」，有機會指香港的地產市場壟斷情況將被打破，雖然可以解決

樓價過高所引起的民怨，但亦令到香港地產商利益受損。

地產股今早全面下挫，恒地（０００１２）現價跌１０﹒９４％，報２９﹒７元，以現價計

，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒５２％。該股成交約４９６萬股，涉資１﹒５４億元。

新世界（０００１７）跌１０﹒８２％，報３０﹒９元，以現價計，該股暫連跌５日，累計

跌幅１４﹒９９％。

現時，恒生指數報２４１５５，跌７６４點或跌３﹒０７％，主板成交３３８﹒１７億元。

國企指數報８６４２，跌２９７點或跌３﹒３３％。恒生科技指數報６２４８，跌２０３點或跌

３﹒１６％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恒地（０００１２） ２９﹒７０元 跌１０﹒９４％

新地（０００１６） ９６﹒００元 跌８﹒９２％

新世界（０００１７） ３０﹒９０元 跌１０﹒８２％

信置（０００８３） ９﹒８２元 跌８﹒２２％

恒隆地產（００１０１） １７﹒２０元 跌３﹒７０％

長實（０１１１３） ４２﹒００元 跌８﹒９９％

太地（０１９７２） １８﹒９８元 跌４﹒４３％

九置（０１９９７） ３５﹒８５元 跌３﹒６３％

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