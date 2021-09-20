《異動股》恒地跌逾１３％，摩通為港產股做壓測恒地下行風險最大

《經濟通通訊社２０日專訊》恆地（０００１２）跌１３﹒１９％，報２８﹒９５元，成交

約１２５３萬股，涉資３﹒７６億元，暫為表現最差藍籌。現價計暫連跌三日，累計跌幅

１４﹒７３％。

摩根大通發表報告表示，市場將關注本港地產開發商要如何回應緩解房屋問題，估計本港地

產股短期股價將跑輸大市。

假設在兩個壓力測試的情境下，第一是所有農田均免費捐贈予政府；第二是所有開發商未來

開發項目的現金流折現估值為零，料長實（０１１１３）和新世界（０００１７）當前股價水平

的下行風險最小，但料信置（０００８３）和新地（０００１６）的下行風險達２０％，恆地下

行風險更達３７％。

新世界跌１１﹒６９％，報３０﹒６元；長實跌８﹒５６％，報４２﹒２元。

新地（０００１６）跌１０﹒１５％，報９４﹒７元；信置（０００８３）跌６﹒３６％，

報１０﹒０２元。

現時，恆生指數報２４０７６，跌８４４點或跌３﹒３９％，主板成交１０４２﹒６６億元

。國企指數報８６１７，跌３２３點或跌３﹒６２％。恆生科技指數報６２７０，跌１８１點或

跌２﹒８２％。

即月期指新報２４０３８，跌８４４點，低水３８點。即月國指期貨報８６１８，跌３２１

點，高水１點。即月科指期貨新報６２７０，跌２００點，低水１０點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆地 （０００１２） ２８﹒９５元 跌１３﹒１９％

新地 （０００１６） ９４﹒７０元 跌１０﹒１５％

新世界（０００１７） ３０﹒６０元 跌１１﹒６９％

長實 （０１１１３） ４２﹒２０元 跌８﹒５６％

港鐵 （０００６６） ４２﹒４５元 跌３﹒１９％

希慎 （０００１４） ２４﹒５５元 跌２﹒５８％

鷹君 （０００４１） ２１﹒２０元 跌３﹒８５％

信置 （０００８３） １０﹒０２元 跌６﹒３６％

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（ｎｓ）

