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即市新聞

20/09/2021 14:21

《異動股》恒地跌逾１３％，摩通為港產股做壓測恒地下行風險最大

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恆地（０００１２）跌１３﹒１９％，報２８﹒９５元，成交
約１２５３萬股，涉資３﹒７６億元，暫為表現最差藍籌。現價計暫連跌三日，累計跌幅
１４﹒７３％。
　　摩根大通發表報告表示，市場將關注本港地產開發商要如何回應緩解房屋問題，估計本港地
產股短期股價將跑輸大市。
　　假設在兩個壓力測試的情境下，第一是所有農田均免費捐贈予政府；第二是所有開發商未來
開發項目的現金流折現估值為零，料長實（０１１１３）和新世界（０００１７）當前股價水平
的下行風險最小，但料信置（０００８３）和新地（０００１６）的下行風險達２０％，恆地下
行風險更達３７％。
　　新世界跌１１﹒６９％，報３０﹒６元；長實跌８﹒５６％，報４２﹒２元。
　　新地（０００１６）跌１０﹒１５％，報９４﹒７元；信置（０００８３）跌６﹒３６％，
報１０﹒０２元。
　　現時，恆生指數報２４０７６，跌８４４點或跌３﹒３９％，主板成交１０４２﹒６６億元
。國企指數報８６１７，跌３２３點或跌３﹒６２％。恆生科技指數報６２７０，跌１８１點或
跌２﹒８２％。
　　即月期指新報２４０３８，跌８４４點，低水３８點。即月國指期貨報８６１８，跌３２１
點，高水１點。即月科指期貨新報６２７０，跌２００點，低水１０點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆地　（０００１２）　　　２８﹒９５元　　跌１３﹒１９％
　　新地　（０００１６）　　　９４﹒７０元　　跌１０﹒１５％
　　新世界（０００１７）　　　３０﹒６０元　　跌１１﹒６９％
　　長實　（０１１１３）　　　４２﹒２０元　　　跌８﹒５６％
　　港鐵　（０００６６）　　　４２﹒４５元　　　跌３﹒１９％
　　希慎　（０００１４）　　　２４﹒５５元　　　跌２﹒５８％
　　鷹君　（０００４１）　　　２１﹒２０元　　　跌３﹒８５％
　　信置　（０００８３）　　　１０﹒０２元　　　跌６﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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