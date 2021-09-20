【地慘股】汪敦敬：中央冀本港調節樓價，料不會硬推內地做法



《經濟通通訊社記者吳仲賢及羅綽堯２０日報道》繼內地加強互聯網及教育等監管，以及澳

門收緊博彩業規管後，香港樓市或成為下一個整頓目標。據外媒報道，中央已對香港勢力強大的

地產大亨提出一個新任務，將資源和影響力用於支持北京的利益，幫助解決住房短缺問題。受消

息拖累，今日四大地產商均跌約一成，當中以恒地（０００１２）跌幅最大，收市跌約

１３﹒２％，報２８﹒９５元，港股亦一度跌穿２３９００點。



＊汪敦敬：藉有影響力人士調節樓價，未來朝「共同富裕」發展＊



祥益地產總裁汪敦敬對《經濟通通訊社》表示，消息未經引證，是未確定的消息，不過，顯

然已經影響股市。他認為目前趨勢是透過有影響力人士去調節樓價，相信本港之後會向著「共同

富裕」發展，不過，當中會存在本港的特性，不會硬推內地做法。

他解釋，本港的貧富懸殊較美國及其他西方國家輕微，貧富以有樓與否劃分，只要增加土地

供應及重啟置業貸款資助，便可大大增加置業人數，令他們變為納稅人，解決本港結構上的貧富

懸殊。他又認為，本港發展商需要改變營運模式，由以往的「待價而沽」轉變成「薄利多銷」，

他相信這個轉變並不會影響發展商的利益。

汪敦敬又表示，香港作為國際金融中心，會接納全球資金，而內地主要使用人民幣，只要本

港的樓價增幅與全球量化相若，就是健康水平，因此應該追求樓價在有足夠供應下溫和上升。



＊莊太量：地產商可加大與政府興建公私營房屋力度＊



中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量對《經濟通通訊社》表示，中央政府

希望香港地產商能在香港人的房屋問題上出一分力，賺錢時不要賺太多。他認為，地產商未來可

加大與政府合作興建公私營房屋的力度，減少興建蚊型單位及納米樓等，而地產商亦可降低自身

在發展項目中的邊際利潤。

至於樓價方面，他表示，樓價高主要原因並不一定是地產商，因地產商在物業發展項目中所

賺取的盈利約一成多，儘管地產商不要上述比例的盈利，「樓價都唔會跌得去邊」，他指樓價由

市場決定，若香港仍是國際金融中心，樓價便會比較昂貴，樓價由國際市場決定。



＊摩通：料恒地下行風險較大＊



摩根大通就香港地產行業發表題為「是時候分擔部分負擔」的研究報告，該報告指出，現時

香港地產開發商備受關注，相信香港地產商被要求做甚麼的不確定因素，將成為短期內表現不佳

現模型價值將為零，以現時的股價水平而言，估計長實集團（０１１１３）及新世界發展

（０００１７）的潛在下行風險最小，錄約９％，因它們在香港住宅物業發展的佔比較少，前者

為１６％，而後者為１４％，但信置（０００８３）及新地（０００１６）的股價則有下跌

２０％的風險，恒地（０００１２）更有機會下跌３７％。

該行表示，長實也是最有能力透過回購股票來抵銷每股盈利下降的公司，亦維持對新地「增

持」評級，鑑於未來大部分土地可能會分配給公共房屋，認為新地具有８年的土地儲備為其與其

他公司有所不同的地方。

該行指出，增加供應為解決房屋問題的基礎，認為香港政府低估了低息環境，沒有提早解決

土地供應的問題，相信政府將集中於使用農地來興建更多公屋，料未來政府將保持公屋與私人房

屋７：３的比例，料公屋市場將繼續擴大，而私人房屋市場或會縮小。

