《日入而息》港股曾穿兩萬四恒地瀉１３％，港８月通脹升１﹒６％

《今天重點》﹡汪敦敬指中央冀本港調節樓價，料不會硬推內地做法；摩通料恒地下行風險

較大，地產商農地或免費「捐贈」；大摩指若供應大增地產股或降級，最壞

情況樓價跌兩成

﹡恒大（０３３３３）網傳「召開恒大財富投資人大會通知」是偽造；據報恒

大高管稱業務接管是最後辦法，需銀行貸款展期

﹡國泰（００２９３）８月載客量較疫情前跌逾９５％，每月現金消耗目標少

於１０億

﹡本港８月整體消費物價升１﹒６％，基本通脹率１﹒２％

﹡東涌牽引配電站物業項目明起招收意向書，下周二截止

﹡本港新增５宗輸入確診，４人曾接種疫苗



《即日市況》﹡恒指低收８２１點報２４０９９，科指跌１８０點報６２７１



《美元匯價》﹡歐元或要再試一個月前低位；歐元最新報１﹒１７０８╱１０，日圓最新

報１０９﹒５３╱５５



《公司資訊》﹡平保（０２３１８）重申在不動產相關的投資風險可控，華夏幸福減值撥備

逾６０％

﹡長和（００００１）據報擬將聯合船塢複製成另一個「黃埔花園」

﹡帝國科技集團（００７７６）電競隊伍比賽中奪冠，獎金１００萬人幣

﹡國泰（００２９３）８月載客量較疫情前跌逾９５％，每月現金消耗目標少

於１０億

﹡陽光房地產基金（００４３５）未來派息率低於９５％機會不大；續租租金

有壓力，料來港易先以廣東省旅客為主

﹡新力控股（０２１０３）中途停牌，停牌前報０﹒５元跌逾８７％創新低

﹡螞蟻董事長井賢棟在任期屆滿後退出阿里巴巴董事會

﹡會德豐新盤命名ＫＯＫＯ ＲＥＳＥＲＶＥ，涉８２伙

﹡傳新力控股（００２１０３）總部全員降薪，副總裁級削七成人工

﹡龍資源（０１７１２）擬在公開市場購回股份，佔已發行股份１０％

﹡理想汽車（０２０１５）料第三季度車輛交付量至２﹒４５萬輛



《國企紅籌》﹡中國電力（０２３８０）與華為戰略合作，共促能源產業綠低碳智慧升級；

中國電力綠電交通板塊助力陝鋼集團，打造鋼企清潔運輸示範標桿

﹡保利置業（００１１９）與母企續簽辦公室租賃框架等多項協議



《神州民企》﹡恒大（０３３３３）網傳「召開恒大財富投資人大會通知」是偽造；據報恒

大高管稱業務接管是最後辦法，需銀行貸款展期

﹡富力地產（０２７７７）李思廉及張力將提供８０億元股東資金

﹡碧桂園服務（０６０９８）斥不逾百億人幣收購富力旗下物管業務



《中國要聞》﹡中國駐巴西里約熱內盧總領館被擲爆炸物，中方提交涉

﹡江蘇推進「能耗雙控」政策，泰州多間企業限產關停

﹡特斯拉中國８月出口３﹒１萬輛汽車，創單月歷史最佳

﹡大陸暫停台灣釋迦蓮霧進口 台表示違反國際貿易規範

﹡解放軍在台島西南海空域實戰化演練，為月內第二次

﹡８月風電裝機容量同比增三成四，太陽能增２４﹒６％

﹡中國８月自沙特進口原油同比增５３％，阿聯酋挫四成

﹡內地９月發行失敗的基金增至４隻，發行失敗現常態化

﹡據報權益類新基金單一渠道半年淨贖回超４０％要上報

﹡人行、外匯局就金融機構境外貸款業務徵意見

﹡中國人壽為北京環球度假區提供保額超７００億元

﹡北京全面排查出租房，制止電動車進屋停放充電

﹡北京環球度假區正式開園，陳吉寧稱擴大高水平開放

﹡紅籌企業境內上市擴容，中證監表示新能源車等納入試點

﹡最高檢駐中證監檢察室揭牌成立

﹡上海８家房屋租賃企業承諾今年底前不漲租金

﹡上海打造國際消費中心，放寬外資准入限制

﹡上海臨港到２０２５年生物醫藥產業規模將突破５００億

﹡人行上周六進行７天、１４天逆回購操作共１０００億

﹡ＦＦ宣布與吉利合作取實質進展，旗艦店選址北上廣深

﹡江西省八部門表示重點監管存在重大經營風險房地產企業

﹡海口全域限購，外省戶籍非人才購房要累繳交５年社保

﹡廈門表示島內新購一手住房需取得產證滿五年方可交易

﹡內媒表示北交所開戶火爆，頭部券商預約成功人數已過萬

﹡廣州政府已申請將廣州納入數字人民幣試點

﹡美司法部據報再與華為及孟晚舟磋商認罪協議

﹡方星海為整頓舉措辯護︰監管並非與美國金融市場脫勾

﹡美國財政部制裁七間在港註冊公司及兩名中國公民



《其他消息》﹡港府宣布九龍區議員本周五宣誓

﹡聶德權稱港府正研究申請政府基金企業需否宣誓

﹡石塘咀公共圖書館推介黎智英著作，聶德權指涉違規

﹡賢學思政表示召集人王逸戰及秘書長陳枳森被捕；警方拘捕賢學思政３成員

，涉串謀煽動顛覆國家政權罪

﹡職工盟啟動解散程序，主席表示被指「外國代理人」荒謬

﹡韓正深圳晤林鄭談及通關，指示兩地專家「對接」、相關部門跟進

﹡李卓人何俊仁發公開信：呼籲支持解散支聯會

﹡本港８月整體消費物價升１﹒６％，基本通脹率１﹒２％

﹡粵港科技合作資助計劃今起接受申請，１１月１９日截止

﹡本港兩大代理周末十大屋苑均錄得１０宗成交

﹡康宏３前高層串謀證券公司總經理詐騙，全部裁定罪成

﹡劉鳴煒稱水上樂園銷情理想，海洋公園已展開投標資格預審程序

﹡澳門官員表示博彩法諮詢旨在聽取業界多元化看法，無預設立場

﹡東涌牽引配電站物業項目明起招收意向書，下周二截止



《重拳監管》﹡易綱稱斷開支付工具和其他金融產品不當連接

﹡教育部等六部門：線上學科類培訓機構由備案改為審批

﹡新東方課後培訓班開收秋季學費，遭北京教委約談

﹡廣電總局表示停止利用廣播電視網絡節目宣傳檳榔製品



《選舉改革》﹡中聯辦表示選委會選舉彰顯新選舉制度優越性

﹡港府表示首場選舉順利舉行，「愛國者治港」踏進新里程

﹡新華社表示新選舉制度開啟香港良政善治新篇章

﹡民建聯取得１５０多個選委會席位，成為大贏家

﹡保險界表示社福界競爭激烈現同票情況，須抽籤決定

﹡梁振英稱香港選舉告別胡鬧，踏上理性之途

﹡陳茂波稱落實愛國者治港，為長治久安開創新局面

﹡董建華祝賀新一屆選委，深信能構建專業理性議政文化

﹡選委會完成點票，劉漢銓牽頭法律界１５人全數當選

﹡選委會金融服務界１６人全數當選，陳志華落敗

﹡選委會科技創新界１４席由「創科力量」全數當選

﹡選委會商界（第三）１８人爭１７席，投票率逾九成半

﹡選委會教育界１３席由教育專業聯盟全數勝出

﹡醫學及衛生服務界林哲玄成票王，稱今次難爭取支持

﹡譚耀宗稱選委會選舉點票流程慢，值得總結經驗

﹡鄭若驊稱法律界投票率百分百，反映非常重視選委選舉

﹡狄志遠相信非建制派在未來立會選舉有一定空間



《新冠肺炎》﹡本港新增５宗輸入確診，４人曾接種疫苗

﹡疫苗「即日籌」周三起擴展至所有合資格人士

﹡廈門升級疫情防控應對雙節，惟仍有廈航航班進出港

﹡大馬衛生部長表示康希諾已向藥監機構申請施打加強針

﹡內地接種人數破１１億佔人口７８％

﹡楊潤雄稱下周一將有首間學校恢復全校全日面授課堂

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