《異動股》恒大跌７％，高盛料最壞情況拖低中國經濟４﹒１百分點

《經濟通通訊社２１日專訊》恒大（０３３３３）高開後倒跌，暫跌６﹒５８％，報２﹒１

３元，最低見過２﹒１２元創四年半低，成交約３２９７萬股，涉資７３３８萬元。以現價計暫

連跌７日，累計跌幅４１﹒１６％。

高盛認為，中國房地產巨擘恒大集團違約危機，是全球投資者當前面對的最大下行風險。並

預期中國經濟增長將因為恒大危機而放緩，保守估計減少１﹒４個百分點，進一步惡化的情況下

，負面影響可以達到２﹒５個百分點，最壞情況下則是４﹒１個百分點。

恒大汽車（００７０８）亦跌４﹒４８％，報２﹒７７元，以現價計暫連跌四日，累計跌幅

３０﹒４％。其向公司三名獨立非執行董事及集團約３１８０名科研技術僱員等授出購股權，可

共認購公司３﹒２３７２億股新股，相當於公司已發行股份約３﹒３１％。購股權行使價每股３

﹒９元，比上日收市價溢價３４﹒５％。

標普全球評級表示，如果中國房地產開發商中國恒大集團發生違約，其影響既不會導致一波

違約潮，也不會僅是池塘裡丟入一顆小石子泛起的漣漪，而是介於兩者之間。

標普全球評級信用分析師表示若出現相關事件，可能會對投資者對中國房地產行業及投機級

市場的信心產生整體性衝擊，可能導致其他公司融資渠道減少。

現時，恒生指數報２４１１４，升１５點或升０﹒０６％，主板成交３５３﹒２４億元。國

企指數報８６１５，跌２３點或跌０﹒２７％。恒生科技指數報６２１３，跌５７點或跌０﹒９

１％。

即月期指新報２４０９９，升３７點，低水１６點。即月國指期貨報８６１９，跌６點，高

水４點。即月科指期貨新報６２２２，跌４０點，高水２２點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恒大 （０３３３３） ２﹒１３元 跌６﹒５８％

恒騰 （００１３６） ２﹒０７元 跌１﹒４３％

恒大汽車（００７０８） ２﹒７７元 跌４﹒４８％

盛京 （０２０６６） ７﹒００元 無升跌

恒大物業（０６６６６） ４﹒１５元 升１﹒７２％

華置 （００１２７） ２﹒２４元 升３﹒７０％

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（ｎｓ）

