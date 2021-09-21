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即市新聞

21/09/2021 10:07

《異動股》恒大跌７％，高盛料最壞情況拖低中國經濟４﹒１百分點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒大（０３３３３）高開後倒跌，暫跌６﹒５８％，報２﹒１
３元，最低見過２﹒１２元創四年半低，成交約３２９７萬股，涉資７３３８萬元。以現價計暫
連跌７日，累計跌幅４１﹒１６％。
　　高盛認為，中國房地產巨擘恒大集團違約危機，是全球投資者當前面對的最大下行風險。並
預期中國經濟增長將因為恒大危機而放緩，保守估計減少１﹒４個百分點，進一步惡化的情況下
，負面影響可以達到２﹒５個百分點，最壞情況下則是４﹒１個百分點。
　　恒大汽車（００７０８）亦跌４﹒４８％，報２﹒７７元，以現價計暫連跌四日，累計跌幅
３０﹒４％。其向公司三名獨立非執行董事及集團約３１８０名科研技術僱員等授出購股權，可
共認購公司３﹒２３７２億股新股，相當於公司已發行股份約３﹒３１％。購股權行使價每股３
﹒９元，比上日收市價溢價３４﹒５％。
　　標普全球評級表示，如果中國房地產開發商中國恒大集團發生違約，其影響既不會導致一波
違約潮，也不會僅是池塘裡丟入一顆小石子泛起的漣漪，而是介於兩者之間。
　　標普全球評級信用分析師表示若出現相關事件，可能會對投資者對中國房地產行業及投機級
市場的信心產生整體性衝擊，可能導致其他公司融資渠道減少。
　　現時，恒生指數報２４１１４，升１５點或升０﹒０６％，主板成交３５３﹒２４億元。國
企指數報８６１５，跌２３點或跌０﹒２７％。恒生科技指數報６２１３，跌５７點或跌０﹒９
１％。
　　即月期指新報２４０９９，升３７點，低水１６點。即月國指期貨報８６１９，跌６點，高
水４點。即月科指期貨新報６２２２，跌４０點，高水２２點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒大　　（０３３３３）　　　２﹒１３元　　　跌６﹒５８％
　　恒騰　　（００１３６）　　　２﹒０７元　　　跌１﹒４３％
　　恒大汽車（００７０８）　　　２﹒７７元　　　跌４﹒４８％
　　盛京　　（０２０６６）　　　７﹒００元　　　無升跌
　　恒大物業（０６６６６）　　　４﹒１５元　　　升１﹒７２％
　　華置　　（００１２７）　　　２﹒２４元　　　升３﹒７０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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