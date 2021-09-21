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即市新聞

21/09/2021 18:24

《再戰明天》儲局公布議息結果，歐元區公布ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社２１日專訊》儲局公布議息結果，及歐元區公布採購經理人指數（ＰＭＩ）
，料為周四市場焦點。

＊日本明公布議息結果，周四假期休市＊

　　各國重要經濟活動方面，明日中秋節翌日，本港假期休市，中國內地及台灣股市則重開。日
本央行明日公布議息結果。周四日本假期休市。
　　數據方面，本港時間２２日１０：００ｐｍ，美國公布８月成屋銷售，料由５９９萬降至５
８８萬，月率料由２％逆轉至下滑１﹒８％。１０：００ｐｍ，歐元區公布９月消費者信心指數
，料由負５﹒３擴大至５﹒９。２３日凌晨２：００ａｍ，美國公布官方指標利率，料維持於０
％至０﹒２５％。

＊儲局公布議息結果＊

　　３：３０ｐｍ，德國公布９月製造業採購經理人指數，料由６２﹒６降至６１﹒４；９月綜
合採購經理人指數料由６０降至５９﹒２；９月服務業採購經理人指數料由６０﹒８降至
６０﹒３。４：００ｐｍ，歐元區公布９月製造業採購經理人指數，料由６１﹒４降至６０﹒３
。７：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由２６６萬降至２６１萬；首次申請
失業救濟金人數料由３３萬降至３２萬。
　　在本港，明日公布業績的公司有：攜程集團（０９９６１）。（ｈｌ）

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