《再戰明天》儲局公布議息結果，歐元區公布ＰＭＩ

《經濟通通訊社２１日專訊》儲局公布議息結果，及歐元區公布採購經理人指數（ＰＭＩ）

，料為周四市場焦點。



＊日本明公布議息結果，周四假期休市＊



各國重要經濟活動方面，明日中秋節翌日，本港假期休市，中國內地及台灣股市則重開。日

本央行明日公布議息結果。周四日本假期休市。

數據方面，本港時間２２日１０：００ｐｍ，美國公布８月成屋銷售，料由５９９萬降至５

８８萬，月率料由２％逆轉至下滑１﹒８％。１０：００ｐｍ，歐元區公布９月消費者信心指數

，料由負５﹒３擴大至５﹒９。２３日凌晨２：００ａｍ，美國公布官方指標利率，料維持於０

％至０﹒２５％。



＊儲局公布議息結果＊



３：３０ｐｍ，德國公布９月製造業採購經理人指數，料由６２﹒６降至６１﹒４；９月綜

合採購經理人指數料由６０降至５９﹒２；９月服務業採購經理人指數料由６０﹒８降至

６０﹒３。４：００ｐｍ，歐元區公布９月製造業採購經理人指數，料由６１﹒４降至６０﹒３

。７：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。

８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由２６６萬降至２６１萬；首次申請

失業救濟金人數料由３３萬降至３２萬。

在本港，明日公布業績的公司有：攜程集團（０９９６１）。（ｈｌ）

