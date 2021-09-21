【企業盈喜】榮豐億控股（０３６８３）料中期轉虧為盈

《經濟通通訊社２１日專訊》榮豐億控股（０３６８３）預期，截至今年９月底止六個月轉

虧為盈，去年同期錄得虧損３８０萬元（美元．下同）。

公司指，扭虧為盈主要由於今年７月至８月新簽署的租賃協議帶來不俗日租金收入，使收益

急增；今年運費持續穩步上升及船舶二手價於回升。

於今年８月３１日，集團的現金及現金等價物和已質押銀行存款約為６８０萬元，而３月

３１日則為２２０萬元。（ｈｙ）

