《日入而息》林鄭指地產商願配合房策，中小企及個人貸款計劃延長

《今天重點》﹡林鄭稱延長三個中小企及個人貸款擔保計劃６個月；選委會選舉點票時間過

長，將督促改善問題；明起到成都出席川港高層會議，政務司司長隨行

﹡傳中央向香港地產商施壓，林鄭稱他們較願意配合政府政策；傳中央不容忍

本港地產商壟斷，地建會表示周五例會將討論

﹡許家印稱堅信恒大（０３３３３）能盡快走出至暗時刻；標普指恒大有機會

違約，料不會獲中央直接支持

﹡傳譚仔國際最快周四建簿，下周二定價



《即日市況》﹡恒指高收１２２點報２４２２１，科指跌２８點報６２４２



《美元匯價》﹡歐元接近１﹒１７６０可試空；歐元最新報１﹒１７３４╱３７，日圓最新

報１０９﹒５３╱５６



《公司資訊》﹡新地（０００１６）從未收到「中央政府向香港地產商施壓」

﹡傳譚仔國際最快周四建簿，下周二定價

﹡富匯國際（０１０３４）間接全資附屬公司落戶三亞互聯網雙創中心

﹡嘉里建設（００６８３）有意行使權力回購股份，最多涉１﹒４６億股

﹡環球音樂周二荷蘭掛牌，成今年歐洲最大上市交易

﹡三巽集團（０６６１１）首８個月合同銷售金額約６１﹒１億元人民幣



《神州民企》﹡許家印稱堅信恒大（０３３３３）能盡快走出至暗時刻



《中國要聞》﹡中金表示Ａ股正轉向中小市值風格的判斷可能並不準確

﹡內地中秋檔電影票房破３﹒５８億

﹡內媒表示寧波港海運費翻１０倍，義烏外貿企業逆勢增長

﹡攜程表示國慶期間景區門票預訂同比增長超三成

﹡中國鎂供應緊張創１３年高，全球汽車製造商再添新愁

﹡煤炭供應緊張，中國下調煤電廠存煤標準至７天底線

﹡韓正稱將前海合作區打造成國家高水平對外開放新高地；韓正考察華為、邁

瑞醫療，強調堅定支持民企創新發展

﹡華融旗下華融國際按期完成２億美元債券兌付

﹡滴滴表示積極配合網絡安全審查，管理層變動傳言不實



《其他消息》﹡林鄭稱延長三個中小企及個人貸款擔保計劃６個月；選委會選舉點票時間過

長，將督促改善問題；明起到成都出席川港高層會議，政務司司長隨行

﹡傳中央向香港地產商施壓，林鄭稱他們較願意配合政府政策

﹡非建制派近乎清零，林鄭稱不參與自然無法當選

﹡賢學思政３人涉煽動顛覆國家政權罪，下午提堂

﹡梁志堅未聞中央會見地產商，有分析料地產商將捐更多地

﹡傳中央不容忍本港地產商壟斷，地建會表示周五例會將討論

﹡百分百擔保個人貸款至今批出逾３萬宗申請，涉２１億

﹡政府表示中小企融資擔保計劃還息不還本安排延長６個月

﹡Ｂｌｕｅ首八個月保單銷售數目按年增９５％



《大國博弈》﹡世界銀行外部審查：部分國家政府施壓來操縱分數

﹡白宮回應聯合國秘書長言論，美中關係是競爭而非對抗

﹡美證交會就投資美國上市中企再發警告

﹡華府擬修改雙反規定保護美國公司免受不公及非法侵害



《新冠肺炎》﹡本港新增一宗輸入個案，男患者從法國抵港已打兩針

﹡黑龍江新增１宗確診，民眾非必要不可離開哈爾濱

﹡北京１８歲及以上常住人口疫苗接種率９８％

﹡信和加碼捐２００份１萬元簽帳額予７０歲及以上港人

﹡林鄭稱難大幅放寬防疫措施，有信心兩地通關會有進展

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