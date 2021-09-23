【恒大困局】恒大地產：今日如期支付公司債利息，以場外方式解決

《經濟通通訊社２３日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產集團發公告指，將於星

期四（２３日）如期支付公司債「２０恒大０４」的利息，令之前對相關債券可能出現付息違約

的憂慮暫時得到緩解，不過付息方法是通過場外協商解決，又增加了不明朗因素。

刊登在深圳證券交易所的公告顯示，２０恒大０４今次付息的債權登記日為２０２１年９月

２２日，在當日前買入並持有的投資者享有利息。該筆債券於２０２５年９月到期，發行總額４

０億元人民幣，期限為五年，票面利率５﹒８厘，付息額２﹒３２億元人民幣。

不過，中國恒大今日仍需支付與２０２２年３月到期債券相關的８３５０萬美元利息；下周

三（２９日）亦需支付與２０２４年３月到期債券的４７５０萬美元利息。如果恒大未能在預定

還款日期後３０日內付清利息，兩筆債券都將違約。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）表示，正密切關注中國恒大債券危機的發展，但相信中國政府

有工具和政策空間，防止事態演變成一場系統性危機。



＊貝萊德、匯豐和瑞銀持有大量恒大債券＊



投資研究機構晨星（Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ）數據顯示，基金龍頭貝萊德、投資銀行匯豐

和瑞銀，是恒大債券的最大買家。

數據顯示，貝萊德在今年首８個月增持３１３０萬恒大債券，令所持的恒大倉位，佔其１７

億美元亞洲高收益債券基金資產的１％。截至今年７月，匯豐在恒大的倉位增加了４０％。截至

５月，瑞銀增持了２５％倉位。

不過晨星表示，今年首７個月，富達投資、品浩和安聯等其他大型基金公司，減持多達４７

％的恒大倉位。（ｊｔ）

