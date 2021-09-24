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24/09/2021 19:07

《再戰明天》日本央行公布會議記錄，歐元區公布貨幣供應

　　《經濟通通訊社２４日專訊》日本央行公布會議記錄，歐元區公布貨幣供應，料為下周一
（２７日）市場焦點。

＊日本央行公布會議記錄＊

　　各國重要經濟活動方面，本港時間下周一７：５０ｐｍ日本央行公布會議記錄。晚上
７：４５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德於歐洲議會經濟及貨幣事務委員會發表談話。８：００ｐｍ
美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯在全美商業經濟協會（ＮＡＢＥ）年會發表演說。
　　數據方面，德國下周一公布８月零售銷售，月率料由下滑４﹒５％升上０﹒５％。
１：００ｐｍ，日本公布７月同時指標；７月領先指標。４：００ｐｍ，歐元區公布８月貨幣供
應Ｍ３。８：３０ｐｍ，美國公布８月耐用品訂單，料由下滑０﹒１％升上０﹒６％。
１０：３０ｐｍ，美國公布９月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由９升至１１。

＊玖紙派業績＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：時代集團（０１０２３）、香港教育（０１０８２）、
傳遞娛樂（０１３２６）、盈健醫療（０１４１９）、ＯＫＵＲＡ（０１６５５）、ＴＢＫＳ
（０１９６０）、百本（０２２９３）、玖紙（０２６８９）、豐盛生活服務（００３３１）、
易緯（０３８９３）、恒和（００５１３）、森美（００７５６）等。（ｈｌ）

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