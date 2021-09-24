《日入而息》地建會未聞中央向地產商施壓，二手樓指數見歷史次高

《今天重點》﹡地產建設商會秘書長龍漢標在例會後表示，會上有討論到一則外國傳媒就內

地官員關注香港房屋問題的報道。執委會委員澄清，從未聽過有關消息，而

商會本身亦未有所聞。他指，商會及一眾會員將繼續全力支持港府增加土地

房屋供應，改善經濟民生

﹡反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１９０﹒５５點，

為歷史次高，按周升０﹒７５％，升幅為８周以來最大

﹡人行表示，中港債券通「南向通」首個交易日，共有４０餘家內地機構投資

者與１１家香港做市商達成了１５０餘筆債券交易，成交金額約合４０億元

人民幣，涵蓋了香港市場的主要債券品種

﹡深圳政府下月在香港發５０億人幣離岸債，這是首次有內地市政府在境外發

行債券，港府表示歡迎

﹡李澤楷旗下富衛申請美國上市，擬發行的美國存託股份數量和發售價格待

定，市傳集資額介乎２０至３０億美元



《即日市況》﹡恒指低收３１８點報２４１９２，科指跌１４０點報６１５９



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒８％，能耗雙控加碼資源股重挫



《美元匯價》﹡英鎊反彈，接近初步阻力位１﹒３８可造空；歐元最新報１﹒１７３６╱

３９，日圓最新報１１０﹒４２╱４３



《公司業績》﹡ＪＢＢ Ｂｕｉｌｄｅｒｓ（０１９０３）全年盈轉虧９４１﹒６萬林吉特



《公司資訊》﹡傳微博以保密形式遞香港第二上市申請，籌約１０億美元

﹡百勝中國（０９９８７）內地門店擴張主要集中在小城市

﹡李澤楷旗下富衛申請美國上市，傳集資額介乎２０至３０億美元

﹡和電（００２１５）新ｉＰｈｏｎｅ有利提升ＡＲＰＵ，對全年５Ｇ上客謹

慎樂觀

﹡雲頂新耀（０１９５２）宣布藥監局批准新型抗生素的新藥臨床試驗申請

﹡更正：攜程（０９９６１）半年業績應為虧轉盈１１﹒３億元人民幣

﹡中國銀行（０３９８８）副行長鄭國雨因工作調動辭職

﹡遠大住工（０２１６３）完成Ｈ股全流通，轉換Ｈ股下周一上市

﹡中國春來（０１９６９）長江大學工程技術學院轉設為民辦普通高等學校

﹡招商證券（０６０９９）出資２﹒９５億元人民幣與關連方組合資地產公司

﹡中國飛機租賃（０１８４８）公購買四架連租約飛機，料交易１０月底前完

成

﹡光大水務（０１８５７）王天義辭任董事長，胡延國接任



《國企紅籌》﹡中石化集團深化改革，經理層實施任期制和契約化管理



《神州民企》﹡騰訊（００７００）本月內已申請近百個「元宇宙」商標；騰訊完成私有化

搜狗，搜索和輸入法保持品牌運營

﹡歲寶百貨（００３１２）委任黃雪蓉為董事會主席，楊題維為副主席

﹡大成糖業（０３８８９）附屬遭法院保全資產，涉約５５５２萬元人民幣

﹡花樣年（０１７７７）獲控股股東曾寶寶購買本金額為１２０萬美元優先票

據



《中國要聞》﹡國資委表示首８月央企累計淨利潤同比增９１％

﹡國鐵集團表示集團控股合資鐵路公司經營業績持續向好；國鐵集團與９間銀

行簽署「鐵路＋金融」戰略合作協議

﹡發改委表示方向不變、力度不減支持民營企業改革發展；針對原材料漲價及

限電等，會及時研究解決；將虛擬貨幣「挖礦」活動列為淘汰類產業

﹡持１５％股份而未披露，「牛散」葉茂楊遭罰３６０萬

﹡貝萊德準備推中國科技股ＥＴＦ，因資金抄底意願濃厚

﹡茅台原董事長袁仁國受賄１億多人幣，被判終身監禁

﹡連平預計今年二手房房價增長不超過３％

﹡植信表示下半年富裕家庭財富投資信心良好

﹡調查指未來國內僅兩成富裕家庭願意購置商品房；調查指國內富裕家庭對海

外資產熱情減退

﹡中鋼協表示９月中重點鋼企粗鋼日產環比跌２﹒６２％

﹡同程旅行報告：料黃金周國內出遊人次達６﹒５億

﹡上半年上海接待國內遊客數量恢復至疫情前的八成

﹡人行開展１２００億元逆回購，淨投放７００億元；５０億人幣央行票據在

香港發行，獲逾５倍認購；人行發文防範虛擬幣交易炒作，加強相關網絡內

容管控

﹡北交所明日開展第一次開市全網測試

﹡藍光發展未償債累至１８７億，控股股東被動減持５％

﹡券商料「能耗雙控」短期對造紙影響中性，造紙股回吐

﹡浙江省能源局表示能耗雙控避免「一刀切」「簡單化」

﹡嚴苛限電限產令企業大面積停工停產，恐礙經濟運行

﹡美商務部長表示必要時將收緊華為禁令

﹡華為公開獲取車輛３Ｄ信息專利，可應用於智能駕駛等

﹡中國華融將減持南京熊貓不超過２％

﹡中證監表示深化與公安司法機關執法協作，嚴打操縱市場；健全和完善綠色

的股票指數體系；上市公司市值管理應嚴守三條紅線和三項原則

﹡湖南、廣東等多地電力缺口明顯，企業需錯峰用電

﹡財政部表示首８月國有企業利潤總額同比增７５％

﹡螞蟻鏈下架涉嫌網絡欺詐交易，堅決反對數字藏品炒作



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒１％，報１７２６０點

﹡台積電表示正致力於克服全球芯片短缺問題



《其他消息》﹡九龍區議員今宣誓，李文浩拒出席料將被ＤＱ

﹡港府支持外交部發出清單，反擊美國干預香港事務

﹡港澳辦支持外交部列出美國干預香港事務清單

﹡林鄭出席泛珠合作會議，鼓勵港商把握龐大商機

﹡港九工團聯會表示慶雙十節是紀念歷史，不應與台獨掛勾

﹡鄒幸彤公開信反對解散支聯會，認為解散無助繼續理念

﹡廉署接獲６宗投訴，包括公開煽動別人不投票或投廢票

﹡醫管局表示延長退休年齡以挽留人才，醫護工會指效用不大

﹡黃智祖下月１２日起出任民政事務局常任秘書長

﹡港大生評議會張敬生等３被告涉宣恐怖主義獲准保釋

﹡羅健熙稱無能力評估民主黨九龍區區議員宣誓是否有效

﹡香港《全球金融中心指數》排名升至第三位

﹡市建局啟動兩項長沙灣重建，料提供逾１８３０個住宅單位

﹡地建會開會後澄清從未聽聞中央關注香港房屋問題傳聞

﹡３香港推出新５Ｇ計劃，ｉＰｈｏｎｅ １３ Ｐｒｏ月供２１７元

﹡深股通額度全日用４３億元；滬股通額度全日用近３０億元，陸股通流入

２７億元

﹡深圳政府下月在香港發５０億人幣離岸債，港府表歡迎

﹡穆長春稱在數字人幣試點中維護支付市場的公平競爭

﹡德勤表示即使內地市場改革，相信許多中大型企業仍會選擇赴港上市；首三

季香港ＩＰＯ集資僅排第四，料全年集資近４０００億元

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒７５％，達歷史次高



《大國博弈》﹡中國鋁業、五礦集團擬重組，中重稀土實現８０％整合

﹡加拿大令中國移動退出當地市場，中移動訴諸法庭

﹡北半球小麥歉收，中國懶理貿易僵局向澳洲搶購

﹡越南表態表示願分享訊息幫助中國加入ＣＰＴＰＰ

﹡外交部批四方安全對話：搞封閉排他小圈子違時代潮流



《恒大困局》﹡受恒大拖累，中設股份緊急終止重大資產重組

﹡花旗表示恒大重組不足以提振內房市場，料壞帳留給銀行

﹡富蘭克林鄧普頓表示恒大違約不會給銀行業帶來巨大壓力

﹡渣打集團（０２８８８）對恒大的間接敞口微不足道

﹡恒大未見支付美元債息，融創離岸債午後跌勢創紀錄

﹡摩通料恒大或進行債務重組，料內銀股或現波動



《重拳監管》﹡官媒促平台主動拆壁壘，屏蔽便捷是丟失口碑

﹡范一飛稱平台整改有階段性成果，支付領域反壟斷待續

﹡遊戲工委表示抵制通過境外遊戲平台向國內用戶提供服務



《債券通》﹡中金公司成功通過ＱＤＩＩ資管計劃參與南向通首日交易

﹡中銀香港完成首批５５筆共１２﹒９億元人民幣南向通交易

﹡交通銀行達成「南向通」交易

﹡南向通正式開通，林鄭形容為兩地金融市場重要里程碑

﹡債券通南向通正式開通，匯豐中銀渣打完成首批交易

﹡華夏、博時、匯添富等７家基金飲南向通「首啖湯」

﹡人行表示南向通首日達成逾１５０筆交易，涉約４０億元人民幣



《新冠肺炎》﹡本港今日新增７宗輸入個案，３患者已接種兩劑疫苗

﹡美國１１月初放寬旅客限制，商務部長稱將推動經濟

﹡港府下周起更新疫苗接種紀錄，增添出生日期及性別等

﹡４７歲港航貨機人員澳洲取樣證確診，東涌住所須強檢

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