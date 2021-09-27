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27/09/2021 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒１億人幣，力吸騰訊沽吉利

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恒指低開６０點，報２４１３１點。最高升３１６點報
２４５０９點，最低跌６０點報２４１３１點。恒指收報２４２０８點，升１６點或０﹒０７％

　　按額度計算，北水全日淨流入３９﹒１億元人民幣，減少３２﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣
出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、小米集團（０１８１０）、東岳集團（００１８９）

　　主板成交１４８９億元增加０﹒９％。其中港股通成交４００﹒２億元，佔總成交
２６﹒９％。

＊黃金周「特赦」未成年人網遊時間＊

　　騰訊遊戲公布，國慶節假期未成年人士的限玩通知，有關限玩時間，包括９月２４日至２５
日，１０月１日至８日，及１０月１０日，每晚８時至９時，未成年人可登錄遊戲。至於９月２
６日、２７至３０日及１０月９日，未成年人無法進入遊戲體驗。
　　　　騰訊控股升０﹒９６％報４６４﹒６元，北水淨買入１９﹒９億元。美團升１﹒５５％
報２４８﹒４元，北水淨買入１０﹒２億元。中國海洋石油升５﹒０８％報８﹒４８元，北水淨
買入６﹒６億元。吉利汽車跌４﹒５７％報２１﹒９５元，北水淨賣出７﹒２億元。小米集團跌
１﹒５８％報２１﹒７５元，北水淨賣出４﹒４億元。東岳集團跌３﹒８％報１８﹒２２元，北
水淨賣出２﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１９﹒９０
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　１０﹒１６
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　６﹒６３
　　海吉亞醫療　　　（０６０７８）　　　　　　４﹒００
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　３﹒０８

　　淨沽出最多港股：
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－７﹒１７
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－４﹒３９
　　東岳集團　　　　（００１８９）　　　　　－２﹒７１
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　－２﹒３８
　　華能國際電力股份（００９０２）　　　　　－２﹒１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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