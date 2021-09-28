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28/09/2021 09:36

【施政前瞻】政府覓地新招，傳擬釋放祖堂地濕地研究搬遷葵涌碼頭

　　《經濟通通訊社２８日專訊》特首林鄭月娥下月發表新一份《施政報告》，將交代新界北整
全規劃。據《香港０１》報道，林鄭建議釋放新界北河套區部分濕地，併入正開始建屋的古洞北
發展區，令新發展區面積大增；並計劃降低新界祖堂地轉售門檻，大大提高與發展商以「公私營
合作」模式開發新界農地的潛力；又會利用綠化地段建屋。此外，施政報告會落實龍鼓灘填海計
劃，考慮將葵涌碼頭遷往屯門新填海土地，騰出的葵青區市區臨海地供日後建屋。

＊考慮降低祖堂地出售門檻＊

　　根據現行做法，只有在全體男丁宗族持分者同意之下，當局才會認可司理轉售土地決定。針
對這問題，《施政報告》會建議修訂《新界條例》，降低有關出售門檻，估計將參照現行《強拍
條例》，即只要八成或以上宗族成員同意便可。

＊葵涌貨櫃碼頭建屋，規模媲美１６個美孚新邨＊

　　另外，政府計劃在屯門龍鼓灘填海約２２０－２５０公頃，作工業用途，並重新規劃屯門西
地區，包括內河碼頭及沿海地帶作住宅用途。消息指，政府計劃研究將葵涌貨櫃碼頭搬往上述新
填海區，利用騰出的近３００公頃市區臨海土地建屋，惟鄉事派一直反對在龍鼓灘大規模填海。
資料顯示，葵涌貨櫃碼頭佔地２８０公頃，若全數用作建屋，發展規模約相等於１６個美孚新邨
。（ｃｌ）

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