《午市前瞻》專家指低位有吸納，港股於２４６００有阻力

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收市報２４３８９，跌１１０點或０﹒４５％，

主板成交６５０﹒５９億元。恒生中國企業指數報８６５４，跌６５點或０﹒７６％。恒生科技

指數報６０９４，跌１３７點或２﹒２１％。



＊麥嘉嘉：地產股未來股價受限，短線不值博＊



恒指今日低開，一度跌近５００點，其後逐步收窄跌幅。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向

《經濟通通訊社》表示，恒指由本月高位至今跌幅稍大，不少資金於低位吼入作短線操作，所以

低位時有一定承接能力。麥嘉嘉向投資者表示，未來應留意美國債務上限方面的討論會否影響債

息率，繼而影響港股的資金流。另外亦要關注內地能耗雙控政策，因限電等措施會妨礙工廠產能

繼而影響產業鏈及經濟數據。麥嘉嘉分析，現時恒指支持位為本月低位２３７７１，向上阻力則

在２４６００水平。

早前傳出北京政府要求香港地產商配合，解決樓價過高問題，地產股頓時風聲鶴唳，現時略

為回彈，麥嘉嘉認為整體地產板塊彈幅有限，因為中央主要政策方向都不願樓價過高，將會限制

地產股股價表現。地產股將步入整固期，值博空間細，不宜短線投資。（ｈｃ）

