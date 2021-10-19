【理財通】中銀香港：今早已成功辦理首筆南向通及北向通交易

《經濟通通訊社１９日專訊》金管局昨日傍晚（１８日）公布首批１９家可開展跨境理財通

業務的香港銀行名單，其中獲批可開展南、北向通業務的中銀香港（０２３８８）宣布，今早已

成功辦理首筆南向通及北向通交易。中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，理財通將帶來多方面好處，

包括本港的個人投資者可擁有更多投資選擇，尤其是人民幣資產方面；內地儲蓄率達４０％以上

，對本港銀行業帶來更大的市場和機遇；同時能促進人民幣國際化進程。

中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，北向通的開通步驟簡單，現時客戶經中銀

香港評估為非容易受損客戶，可於分行辦理資格核實及開立「北向通」匯款專戶，並指定現有內

地類賬戶作為「北向通」投資專戶，以手機自行將香港的匯款專戶與投資專戶配對，即日便可開

通理財通服務。他透露，首名在中銀香港開通理財通服務的客戶為中銀理財客戶，在該行開戶多

年，日前已表示對跨境理財通服務有興趣，並已持有內地類賬戶。該名客戶在今早９時已到中銀

分行辦理開戶手續，期間在職員協助下以手機進行身份人臉識別，約２０分鐘便完成開通。

而在南向通方面，首位客戶來自深圳市前海分行，客戶希望透過理財通做好資產配置，分

散投資。



＊南向通客戶普遍對股債混合類型基金感興趣＊



中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指出，現時中銀香港的北向通和南向通業務各

提供超過１００隻投資產品。南向通方面，中銀香港與１０多間基金公司合作，提供多種中低風

險非複雜性產品，種類大多為於香港成立的基金、債券以及超過１０種不同貨幣存款。據調研結

果顯示，南向客戶大多對股債混合類型基金有興趣，投資主題方面特別對ＥＳＧ；中產階級主題

，如健康醫療、生物科技的行業；以及聯動有關產品，如大灣區、一帶一路等發展類別的產品感

興趣。他認為，大灣區客戶資產配置需求大 ，因其大部分資產以人民幣計價和人民幣市場為主

，理財通可為他們提供分散投資渠道，予不同貨幣、資產級別和行業等全球性投資機會。

而北向通方面，中銀香港與１０多家基金公司合作，提供「Ｒ１－Ｒ３」風複雜產品，包括

公開募集証券投資基金，又與內地理財公司合作，提供１－３級風險的非保本淨值化市場產品。

周國昌指出，據中銀香港數據，其客戶的人民幣交易年初至今增長逾７成，認為他們投資人民幣

資產需求大。相信北向通客戶對內地固定收入類產品有興趣，可透過有關產品投資內地國債市場

。（ａｃ）









