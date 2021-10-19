《鍾之日記》理財通開鑼，恒指贈慶揚

《鍾之日記》１０月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股個別走，滬深股市今日上攻三千六，香江魚缸昨日重上５０天線後，今日續創逾１

個月收市新高。恒指高開６１點，之後升幅擴大，曾升３９８點，見２５８０８點全日高，午後

維持逾３００點升幅，最終收報２５７８７點，升３７７點或１﹒５％，創９月１３日以來收市

新高。成交額１２０５﹒７７億元，比上日少５％。

中國第三季國內生產總值（ＧＤＰ）僅增４﹒９％。就在人行日前表示第四季流動性供求基

本平衡，打壓降準預期之後，曾任中國國家統計局總經濟師、現任國務院參事室特約研究員姚景

源卻於昨日（１８日）表示，不擔心幣策推高通貨膨脹，所以人行可以在第四季降準１個百分點

，以更好地支撐經濟增長。祖國股市在以保險股為首的金融板塊拉漲、白酒股反彈之下，滬綜指

收復失地，早段回升至三千六關前水平，並於午後保持升勢，惟該關口見阻力，滬指全日收報

３５９３﹒１５點，升幅達到０﹒７％。兩市全日成交９７３３億元人民幣，按日減少２﹒９％

，再次跌出萬億元關口，但好消息是Ａ股資金停止走資，全日循陸股通淨流入超過３９億元人民

幣。



＊跨境理財通首日開鑼，惟銀行股反應呆＊



「跨境理財通」首批業務今日成功落地。深圳、廣州分別有２０家銀行入選，香港有１９家

銀行獲批開展南向通業務、１６家銀行南向通╱北向通均獲批。人行數據顯示，初步統計今日上

午業務開通一小時後，內地代銷銀行已成功通過人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）為港澳個人投

資者辦理「北向通」投資資金入帳４１筆，涉及金額２４９﹒６萬元人民幣。

內地合作銀行通過代理見證服務，協助港澳銷售銀行為大灣區內地個人投資者開立「南向通

」投資戶１１５個，成功匯出投資資金８筆，涉及金額３９﹒８萬元人民幣。業內人士均預計，

試點初期可能出現「南冷北熱」局面。

個別港銀即日起亦開始提供理財通服務，其中中銀香港（０２３８８）今早分別為客戶成功

開通首個北向通與南向通的帳戶，並正陸續為其他客戶辦理北向通和南向通開戶。

不少專家均看好理財通的長期發展，惟銀行股今日反應平平，其中，招行（０３９６８）漲

３﹒２％表現最佳，中行（０３９８８）揚１﹒５％，工行（０１３９８）彈１﹒４％，建行

（００９３９）升０﹒７％，不過，恒生（０００１１）跌近１％，中銀跌０﹒２％，匯控

（００００５）跌０﹒１％。



＊傳馬雲到西班牙度假，新經濟股感歡喜＊



據本港媒體報道，阿里（０９９８８）創辦人馬雲本月初在香港短暫停留後，已轉赴西班牙

度假，報道令外界感震撼，外界猜測馬雲及阿里巴巴接受的連串整改已接近完成，當局願意對馬

雲「鬆綁」。加上阿里今日都有好消息助攻，旗下阿里雲發布一款全新伺服器芯片「倚天７１０

」，將應用於數據中心，阿里雲同時展示了由這款芯片驅動的自研伺服器「盤久」。這兩項技術

突破將進一步提升雲計算服務的性能和能效，鞏固阿里雲服務的領先地位。阿里全日價升１﹒２

％，報１６４﹒８元；其他新經濟股亦見升，快手（０１０２４）漲９﹒５％，網易

（０９９９９）升２﹒８％，京東集團（０９６１８）升１﹒６％，百度（０９８８８）走高１

％，騰訊（００７００）稍升０﹒４％。

小米集團（０１８１０）董事長雷軍在投資者日上公布，小米造車及團隊各項工作的進展都

遠超他的預期，預計小米汽車於２０２４年上半年正式量產，受消息刺激小米全日升５﹒４％；

摩根士丹利吹奏摩笛，預計嗶哩嗶哩（０９６２６）第三季度營收將按季增１８％，按年則增

６４％至５２﹒９億人民幣，並對其美股股票保持「超配」評級，嗶哩嗶哩獲大行及股民追捧，

全日股價漲１２％。



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