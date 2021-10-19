【理財通】人行公布廣州及深圳２０家銀行首批試點「跨境理財通」

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行廣州分行、深圳中心支行官方網站分別公布了完成報

備的「跨境理財通」首批試點銀行名單，兩地均有２０家銀行進入名單。此外，香港金管局亦披

露，共有１９家可開展南向通業務的香港銀行，及其內地夥伴銀行；同時公布１６家可開展北向

通業務的香港銀行，及其內地夥伴銀行。



＊人行廣州：工農中建交涵蓋南北向通業務＊



人行廣州分行披露，粵港澳大灣區「跨境理財通」試點銀行名單（第一批）總計２０家。包

括六大國有銀行的廣東省分行；其中，工農中建交業務類型均涵蓋南向通╱北向通，郵儲銀行業

務類型僅有南向通。

７家股份制銀行報備「跨境理財通」試點，分別是招行、平安、廣發、浦發、民生、興業、

中信等，均報備了南向通╱北向通業務，但報備主體不同。除平安銀行、廣發銀行以總行名義報

備外，其餘股份行均以廣州分行名義報備。

其餘報備的７家央行均為外資銀行的廣州分行，包括渣打銀行（中國）、東亞銀行（中國）

、匯豐銀行（中國）、恒生銀行（中國）、澳門國際銀行、南洋商業銀行（中國）、星展銀行（

中國）等的廣州分行。其中東亞銀行（中國）廣州分行、星展銀行（中國）廣州分行僅報備了南

向通業務，其餘外資銀行廣州分行均報備了南向通╱北向通業務。



＊深圳支行：郵儲、東亞、大新、星展只開展南向通＊



人行深圳中支披露，深圳地區首批試點銀行名單共有２０家，分別為六大國有銀行的深圳

分行；股份制銀行中，有招行、平安、廣發、浦發、民生、興業、中信等７家股份行的深圳分行

；其餘為外資銀行，包括東亞銀行（中國）、大新銀行（中國）、恒生銀行（中國）、匯豐銀行

（中國）、南洋商業銀行（中國）、星展銀行（中國）、渣打銀行（中國）的深圳分行。其中，

郵儲、東亞、大新、星展只開展南向通業務，其餘銀行均開展南向通╱北向通業務。



＊澳門：７間銀行完成報備手續＊



澳門金融管理局亦公布，有７間銀行向金管局完成了報備手續，有關銀行明（１９）日起可

正式開辦相關業務。分別為中國銀行澳門分行、交通銀行澳門分行、建設銀行澳門分行、廣發銀

行澳門分行、招商永隆銀行澳門分行、中國工商銀行（澳門）、澳門國際銀行。

澳門居民可於開展「理財通」業務的澳門銀行開立「北向通」匯款戶，並在該銀行的內地合

作銀行開立人民幣投資戶，以購買經內地銀行銷售的低至中風險理財產品，如固定收益類、權益

類公募理財產品和公募證券投資基金等。澳門居民如已有內地合作銀行的個人人民幣賬戶，可直

接指定該賬戶作為「北向通」投資戶；如未有相關賬戶，則需前往內地合作銀行開戶。與此同時

，內地居民可由內地合作銀行代理見證或親身到澳門銀行開立「南向通」投資戶。澳門銀行提供

定期存款、債券、及投資基金等多種理財產品供內地居民選擇。（ｃｔ）

