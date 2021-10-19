《國企紅籌》中遠海控（１９１９）控股股東擬最多２０億人幣增持

《經濟通通訊社１９日專訊》中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）公布，控股股

東中國遠洋海運集團昨日通過上交所交易系統增持７９０萬股Ａ股，持股由約４６％升至４６﹒

０５％。

該集團指，控股股東計劃於６個月內擬增持股份總金額不低於１０億元人民幣，且不超過

２０億元人民幣，增持Ａ股和Ｈ股，增持股份價格將根據股價波動情況及資本市場整體趨勢，擇

機增持，而增持基於對該集團未來發展前景的信心及對該集團投資價值的認可。（ｗｈ）

