港股高走４０１點，阿里巴巴升近９％為升市火車頭

《經濟通通訊社２０日專訊》現時，恒生指數報２６１８８，升４０１點或升１﹒５６％，

主板成交８６４﹒８８億元。國企指數報９３０７，升１７０點或升１﹒８７％。恒生科技指數

報６７２４，升２０５點或升３﹒１６％。

阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲據報已離港，轉赴西班牙與其富豪朋友度假，外界估計

，阿里巴巴接受連串整改將近完成，馬雲的「禁令」或已被解除。此外，國家主席習近平指，數

字經濟健康發展有利於推動構建國家競爭新優勢，是新一輪國際競爭重點領域，因此要抓住先機

、搶佔未來發展制高點。阿里巴巴股價造好，現價升８﹒３１％，報１７８﹒５元，以現價計，

該股暫連升４日，累計升幅１０﹒６６％。該股成交約３８５５萬股，涉資６７﹒８４億元。另

一隻阿里股票阿里健康（００２４１）現價升１２﹒９５％，報１２﹒５６元，為目前升幅最大

藍籌。

美團（０３６９０）據報在鄭州、北京兩地先後開設名為「饞阿狸」麻辣香鍋店，升３﹒

１５％，報２９４﹒６元。騰訊（００７００）升２﹒６１％，報５１２元，以現價計，該股暫

連升４日，累計升幅５﹒９６％。（ｅｒ）

