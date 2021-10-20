【科技股強勢】阿里巴巴半日獲七億淨掃貨，短、中長線分別揀咩？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２０日報道》港股半日升逾３００點，重上兩萬六關，兼創一個

半月以來新高，龍頭科技股繼續成為升市火車頭。據報阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲正在

歐洲考察，刺激阿里系兩藍籌包辦升幅首兩大恒指成分股，騰訊（００７００）及美團

（０３６９０）跟漲逾２％。專家認為，隨着科技監管內容更具體，科技股第四季反彈勢頭有望

持續，當中首選騰訊。



＊傳馬雲於歐洲考察，阿里創逾兩個月新高＊



自從阿里巴巴旗下螞蟻集團擱置上市後，外號「風清揚」的馬雲變得極低調，但一舉一動仍

然受廣泛關注。繼早前傳馬雲月初身處香港後，據報他已遠赴西班牙進行與環境問題相關的農業

和技術考察，行蹤果然「來如風，去如電」！這次馬雲遠行的象徵意義甚大，事關市場一直盛傳

他被禁止出境，這次遠行被市場解讀為馬雲和阿里或獲當局「鬆綁」，接近完成整改。

市場對馬雲行蹤的反應熱烈，帶動阿里股價半日最多漲９﹒１６％，高見１７９﹒９元，逼

近１８０元關，創逾兩個月新高。雖然其後升幅收窄至８％，但仍大幅跑贏龍頭科技股，認真「

吐氣揚眉」！至於ＴＭＸＪ同樣造好，普遍升２－３％。



＊阿里獲七億掃貨，惟小米買沽比率更理想＊



據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，截至半日收市，在現貨主板市場上，十大資金淨主

動買入股份中，科技股包辦六位，當中阿里錄得７﹒２６億元淨掃貨，僅次於盈富基金

（０２８００）排名第二，緊隨其後的是騰訊和美團，規模分別達６﹒８４億及５﹒４３億元。

話雖如此，若比較龍頭科技股的主動買沽比率，小米（０１８１０）的比率達６５：３５，

表現最理想。當中大戶（單宗成交金額大於１００萬元）主動買沽比率為６０：４０，較過往五

日的５４：４６改善，反映買家入市態度變得進取。值得留意的是，騰訊、美團的主動買沽比率

均為５４：４６，未達５５：４５的及格水平，反映即使兩者股價造好，但資金不是一面倒追入

股份，相反主動沽貨的資金更大。



＊熊麗萍：科技股現價不宜追，中長線首選騰訊＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，隨著科技監管明朗化，科技股在第四季有望擺脫過往頹勢。不過，由

於大市近期累計升幅顯著，尤其恒指重上兩萬六水平後有機會先行整固，科技股短期有回調壓力

，不建議現時高追科技股；至於持貨者可繼續持有。

踏入十月後，科技板塊反彈幅度顯著，若想跟進科技股的升勢，選股策略如何？熊麗萍認為

，騰訊仍是中長線投資的首選，主因業務穩健及股價波幅較低，走勢較健康；美團亦可看高一線

，因為股價已大致反映反壟斷罰款和騎手合約問題的負面影響。不過，她強調，現價買入兩隻股

份的值博率低，宜趁回調時吸納。

熊麗萍亦建議進取且短線部署為主的投機者可考慮部署阿里巴巴，事關其走勢較其他科技股

落後，加上馬雲遠行的消息持續發酵，料股價短期仍有炒作空間。不過，由於阿里近日成交額連

日縮減，不排除短期有回吐壓力，建議在１７０元以下才部署。

