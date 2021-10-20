《日入而息》財政部在港發６０億人幣國債，中移動首三季多賺７％

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

財政部在港發行兩筆共６０億人民幣國債，超購逾１倍

易綱稱數字人民幣當前以滿足國內零售需求為主；人行易綱稱

避免恒大風險傳染至其他房企及金

融部門

金管局將增發４００億元外匯基金票據，滿足市場流動性需求

陳茂波稱未來五年料發行等值１７５５億港元政府綠色債券

余偉文表示金管局擬逐步加大外匯基金於ＥＳＧ的比例

中移動（００９４１）首三季純利按年升６﹒９％至８７２億

人民幣

恒大（０３３３３）擬售原國能瑞典母公司，不影響恒大汽車

生產資質

本港新增４宗輸入確診，全部已接種疫苗

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指高收３４８點報２６１３６，科指升１７２點報６６９１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬指收跌０﹒１７％，煤價轉勢能源股熄火電力股拉升

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元區復甦緩慢，１﹒１７附近阻力仍大

歐元最新報１﹒１６３２╱３３，日圓最新報１１４﹒３７╱４０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－





《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

威勝控股（０３３９３）旗下威勝信息首三季純利按年升１９％至２﹒４８億元人民幣

國藥控股（０１０９９）旗下國藥股份第三季純利按年升３９％至５﹒３６億元人民幣

石四藥集團（０２００５）首九個月純利按年升２０﹒６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

鄧炳強稱警方正全面調查無綫電視（００５１１）投訴網絡欺

凌案

傳中石化（００３８６）旗下聯合石化接管兩間獨立煉油廠原

油供應

阿里巴巴（０９９８８）旗下阿里雲推出體育賽事協作平台；

阿里巴巴正式啟動第１３屆天貓雙１１全球狂歡季

小鵬汽車（０９８６８）料２０２５年新能源汽車佔新車銷量

逾３５％

傳ＵＪＵ啟動預路演，集資約１１﹒７億元

交行香港分行成功協助財政部在港發行４０億美元主權債

恒生（０００１１）願成各界橋樑促低碳經濟，２０３０年前

日常營運達致碳中和

味千（００５３８）第三季同店銷售率按年跌９﹒３％

瑞聲科技（０２０１８）斥４﹒５億元人民幣收購金屬框架製

造商

兆科眼科（０６６２２）治療角膜炎的核心產品試驗入組首名

患者

和黃醫藥（０００１３）授出長期獎勵計劃項下獎勵

建鵬控股（０１７２２）附屬獲澳門大型口徑灌注樁合約工程

，涉５３５０萬澳門元

聯合集團（００３７３）天安以１﹒５５億元回購股份，將成

間接非全資附屬公司

交行（０３３２８）正式推出粵港澳大灣區「跨境理財通」業

務

東亞（０００２３）「南向通」反應理想，正就「北向通」提

交申請

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒天立信（００６４１）附屬與中遠海運租賃訂立四份保理協

議

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒大（０３３３３）擬售原國能瑞典母公司，不影響恒大汽車

生產資質

新娛科控股（０６９３３）委任華融為公司核數師

海豐國際（０１３０８）首九個月收入按年升７６﹒９％

世茂服務（００８７３）抽水目的惹質疑，股價插逾一成穿配

售價

佳辰控股（０１９３７）成立兩子公司推動新型全降解材料技

術的研發及應用

快手（０１０２４）短劇創作者今年收入超過１０億元人民幣

，短劇日活用戶達２﹒３億

朗詩地產（００１０６）回購綠色優先票據，涉資７２００萬

美元

３６１度（０１３６１）主品牌第三季零售額按年錄得低雙位

數增長

福萊特玻璃（０６８６５）首九月淨利潤升３０％至約４﹒５

６億元人民幣

遠大住工（０２１６３）首九月ＰＣ構件製造業務新簽合同總

金額升３２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

北京點燃２０２２年冬奧會火種

寶馬中國全資收購華晨汽車製造，獲反壟斷局公示

第四屆進博會展館內人流將限制在最大承載量的５０％

發改委表示關注化肥市場，適時採取針對性保供穩價措施；擬

通過低價競拍方式組織第一批鉀肥儲備投放

中國漁船今晨在南韓西部海域沉沒，６名中國公民失蹤

據報與中國相關黑客組織潛入全球移動網絡獲通話記錄

中方稱氣候會議意義深遠，惟仍未確認習近平會否出席

上海「十四五」期間失業率將控制在５﹒５％以內

浦發銀行深圳分行金融機構部原總經理向潔被查

首三季全國ＦＤＩ增２５﹒２％至１２９２﹒６億美元

１０月一年及５年以上ＬＰＲ持穩，連續十八個月不變

人行千億逆回購利率持平，單日淨投放９００億元

官媒表示降準預期減弱，第四季流動性保持合理充裕

據報華為、大眾集團組建合資公司，研發自動駕駛技術

房產稅漸行漸近，內媒表示一線城市炒房客拋售房源

測算表示９月７０城房價指數環比持平，去年２月來首次

統計局表示９月７０城樓價環比整體略降，同比漲幅續回

人民銀行科技司原司長王永紅接受審查調查

人行周誠君稱香港可發行更多以人民幣計價的綠色金融資產

華夏等首批四隻ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通ＥＴＦ產品周五

發行

外交部表示首次中國－太平洋島國外長會議明日舉行

美國出口商與中國石化簽署為期２０年ＬＮＧ供應協議

國資委表示首三季央企淨利增６５﹒６％至逾１﹒５萬億；大

力推進稀土、物流等領域專業化整合

沙特９月向中國出口石油增２％，俄羅斯供應降一成八

財政部在港發行兩筆共６０億人民幣國債，超購逾１倍

易綱稱數字人民幣當前以滿足國內零售需求為主；人行易綱稱

避免恒大風險傳染至其他房企及金融部門

易會滿稱科創板和創業板主動撤回企業２４０多家

潘功勝稱外匯市場受美聯儲貨幣政策轉向影響有限

據報中原地產大削內地經營規模，勸退長期無業績員工

華為否認與福士研發自動駕駛技術的傳聞

外媒指習近平計劃廣徵房產稅，惟在黨內遭遇阻力

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒１％，報１６８８７﹒８２點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港府提交國安開支報告，未來數年開支涉資８０億元

陳帆稱公屋３年上樓的目標不變，料１０至２０年達成

新一屆選舉委員會正式委員登記冊本周五發表

潘母邀約陳同佳等人會面，鄧炳強稱已向潘母回信

潘母邀約陳同佳等無一現身，管浩鳴稱對得住良心

陳同佳律師致電台方冀自首，惟刑事局指不用再打電話

葉劉稱公務員高層已是有能者居之，問題在於大才流失

鄧炳強稱研究２３條立法時，將一併檢視社團條例

邱騰華向香港澳洲商會闡述本港營商環境，爭取盡早加入ＲＣ

ＥＰ

金管局將增發４００億元外匯基金票據，滿足市場流動性需求

陳肇始稱醫委會專業考試引入非本地培訓醫生，不斷優化考試

設計

陳茂波稱未來五年料發行等值１７５５億港元政府綠色債券

陸委會表示陳同佳入境問題必須先由台港雙方政府談好

余偉文表示金管局擬逐步加大外匯基金於ＥＳＧ的比例

投資推廣署：香港金融科技周下月１至５日舉行

土地註冊處營運基金上年度錄３６６０萬元盈利

建造業總工會與商會達成共識，連續三年凍薪

首三季招聘數字按年升近八成，飲食酒店業升１﹒８倍

７９人感染侵入性乙型鏈球菌７人死亡，專家提醒勿徒手揀魚

強積金上季資金淨流入降至３年最低

積金局研究以主權評級作為國債評級

政府未被認領祖堂地，收地補償金總額共１４﹒５億元

深股通額度全日用４４億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額

度全日用近３２億元，陸股通淨流入４１億元

調查指香港宜居評分回升，但仍有４２％受訪者打算移民

林鄭稱外部勢力放大國安法執法工作，港府將多作解說

利嘉閣表示十大活躍指標屋苑上周成交增逾２倍至４８宗

戶戶送第三季總交易額按年上升５８％，平均訂單價值略為下

降

金發局：持續推動行業交流，支持房託基金市場發展

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

愛立信計劃削減中國業務，受瑞典制裁華為事件波及

美ＦＣＣ專員建議審查大疆，擬禁用政府補貼購買

美參院委會通過法案，制裁危害南海東海穩定中國人士

美國副財長稱不允許中國等國家操縱貨幣以獲出口優勢

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《解決電荒》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

國家礦山安監局表示推進煤礦安全保供，不搞一刀切停產

能源局表示推動新能源發電項目「能併盡併，多發滿發」

首三季用電量高於發電量，監管發聲後民企煤礦仍漲價

中能、山西晉能等主要煤企表示要提高產量，限定價格

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《重拳監管》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

反壟斷法修正案首次提請人大審議，健全公平競爭審查

網信辦整治網站平台帳戶問題，包括直播及網絡遊戲

郭樹清稱１４家互聯網平台整改年底前將取得實質進展

網信辦公布新《互聯網新聞信息稿源單位名單》

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增４宗輸入確診，全部已接種疫苗

過去一周添３２宗疫苗異常報告，無青年針後現心肌炎

北京開展「加強免疫」接種，打完６個月可打第三針

東京明召開新冠疫情監測會，料２４日放寬餐飲業限制

崔俊明稱研究指無論接種哪款新冠疫苗都要打第三針

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

