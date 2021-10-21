  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/10/2021 08:02

《新股上市》上海微創醫療機器人今起招股，入場費約２１８１７元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》微創醫療（００８５３）分拆上海微創醫療機器人
（０２２５２）在港招股上市，全球發售３６２０萬股，國際及香港發分別佔九成及一成，今日
起至下周二（２６日）中午公開招股，招股價３６至４３﹒２元，一手５００股「入場費」為
２１８１７﹒６６元。該股１１月２日掛牌，聯席保薦人摩根大通及中金。
　　上海微創醫療機器人於２０１５年創立，致力於設計、開發及商業化手術機器人，以協助外
科醫生完成複雜的外科手術。
　　上海微創醫療機器人引入七名基石投資者，合共認購９５００萬美元（約７﹒３９６億港元
）股份。基石投資者包括：Ａｓｐｅｘ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｆｕｎｄ、Ｈｉｌｌｈｏｕｓｅ　Ｆｕ
ｎｄｓ、ＬＡＶ　Ｆｕｎｄ、Ｓｎｏｗ　Ｌａｋｅ　Ｆｕｎｄｓ、Ｙｏｒｋｏｏｌ　Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ（李晨彪及張強持有）、Ｃｌｏｕｄ　Ａｌｐｈａ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｆｕｎｄ
及Ａｒｔｉｓａｎ　Ｃｈｉｎａ　Ｐｏｓｔ－Ｖｅｎｔｕｒｅ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｆｕｎｄ。
　　假設發售價為３９﹒６元（即招股價中位數），該公司集資淨額約１３﹒３２億元，當中約
３５％將用於發展核心產品「圖邁」腔鏡手術機器人，約２１％用於發展骨科手術機器人，約
１９％用於其他候選產品，約５％用於提高製造與供應鏈管理能力，約１０％引進授權、收購等
等。（ｍｈ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事20/10/2021
《神州經脈》監管研壓煤價措施　70城房價續回落　滬指好淡爭持
剖析天下20/10/2021
【魷魚政治】《魷魚遊戲》塊肉餘生，日韓大選焉能迴避!
財經熱話20/10/2021
陳茂波：未來五年料發行等值1755億港元政府綠色債券
財經熱話20/10/2021
中央研干預煤炭價格　煤炭股急挫兗煤跌一成
市場動向20/10/2021
建行（亞洲）成為首批提供跨境理財通服務銀行
財經熱話20/10/2021
【科技股強勢】阿里巴巴半日獲七億淨掃貨　短、中長線分別揀咩？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金