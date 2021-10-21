《新股上市》上海微創醫療機器人今起招股，入場費約２１８１７元

《經濟通通訊社２１日專訊》微創醫療（００８５３）分拆上海微創醫療機器人

（０２２５２）在港招股上市，全球發售３６２０萬股，國際及香港發分別佔九成及一成，今日

起至下周二（２６日）中午公開招股，招股價３６至４３﹒２元，一手５００股「入場費」為

２１８１７﹒６６元。該股１１月２日掛牌，聯席保薦人摩根大通及中金。

上海微創醫療機器人於２０１５年創立，致力於設計、開發及商業化手術機器人，以協助外

科醫生完成複雜的外科手術。

上海微創醫療機器人引入七名基石投資者，合共認購９５００萬美元（約７﹒３９６億港元

）股份。基石投資者包括：Ａｓｐｅｘ Ｍａｓｔｅｒ Ｆｕｎｄ、Ｈｉｌｌｈｏｕｓｅ Ｆｕ

ｎｄｓ、ＬＡＶ Ｆｕｎｄ、Ｓｎｏｗ Ｌａｋｅ Ｆｕｎｄｓ、Ｙｏｒｋｏｏｌ Ｉｎｔｅｒ

ｎａｔｉｏｎａｌ（李晨彪及張強持有）、Ｃｌｏｕｄ Ａｌｐｈａ Ｍａｓｔｅｒ Ｆｕｎｄ

及Ａｒｔｉｓａｎ Ｃｈｉｎａ Ｐｏｓｔ－Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｍａｓｔｅｒ Ｆｕｎｄ。

假設發售價為３９﹒６元（即招股價中位數），該公司集資淨額約１３﹒３２億元，當中約

３５％將用於發展核心產品「圖邁」腔鏡手術機器人，約２１％用於發展骨科手術機器人，約

１９％用於其他候選產品，約５％用於提高製造與供應鏈管理能力，約１０％引進授權、收購等

等。（ｍｈ）

