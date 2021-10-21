【內房股落鑊】懶理恒大賣產告吹逆市飆升，專家籲吼三大內房股！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２１日報道》港股連日上漲後，恒指今日在兩萬六關爭持激烈，

半日反覆跌７５點，報２６０６０點。近期強勢的科技股見回吐，事關市場焦點放在恒大集團

（０３３３３）出售恒大物業（０６６６６）的交易告吹上！即使恒大事件繼續發酵，內房股仍

逆市急彈，中國海外發展（００６８８）及龍湖集團（００９６０）均漲６％。專家認為，在內

房股中，三隻股份仍值得吼位部署！



＊中央強調風險可控 內房龍頭急漲＊



正當市場憂慮恒大賣產失敗或拖累內房股表現時，國務院副總理劉鶴今早出席一個論壇時表

示，儘管房地產市場出現個別問題，但整體風險可控，合理資金需求正得到滿足，市場健康發展

的趨勢不變。

中央向市場大派定心丸，市場一於將恒大危機拋諸腦後，資金落鑊齊炒內房股。行業龍頭華

潤置地（０１１０９）、龍湖及中海外半日表現最標青，升幅介乎５至６％，包辦五大表現最佳

藍籌的其中三隻。潤地曾高見３４﹒４元，創逾４個月高位。



＊林加亨：優質內房股資金流充裕有利併購＊



國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒ

ｎｉｎｇ》上表示，即使恒大事件沒完沒了，但在一眾內房股中，仍有不少優質股份值得部署，

尤其沒有觸碰「三條紅線」的企業，首選中海外、潤地及世茂集團（００８１３）。

林家亨解釋，上述內房債券價格在恒大危機發酵期間沒有顯著下跌，主因是其資產質素高且

流動資金充裕，反映市場對企業前景有信心。另外，這些內房股的股息率偏高，例如世茂的預期

周息率達１３厘，吸引資金長期泊入收息，繼而支持股價回升。

林家亨續指，現時內房困局對優質內房股而言可謂「危中有機」，它們可動用龐大現金流以

低價收購同業資產，進一步優化資產質素及釋放增長潛力。他強調，揀選內房股時，需避開存在

財政危機的股份，並且不要買入股價跌得低殘的股份作短線投機，此乃選股上上策！

