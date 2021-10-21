【ＦＯＣＵＳ】恒大賣產再告吹，樓市後向看六中

【ＦＯＣＵＳ】華夏幸福、藍光發展、花樣年、新力……頑固掙扎於違約懸崖邊緣的恒大

（０３３３３），會否很快成為下一個？儘管周二（１９日）如期支付１﹒２１８億元人幣境內

債券利息，但繼上周傳出放售香港總部大樓交易告吹後，以「最靚的仔」恒大物業

（０６６６６）套現逾２００億港元交易，周三（２１日）晚亦突然臨門倒灶。

眼見內房銷售急凍、降級違約火頭四起，而境外償債高峰仍未至，監管層近日密集發聲維穩

，但真正攸關未來命運還需待下月六中全會定調。



＊買賣雙方各執一詞，十億違約金留手尾＊



昔日「宇宙房企」恒大是否難逃實質違約，或僅剩關鍵７２小時之際，斷臂自救再遭當頭一

擊。公司公告，與合生創展（００７５４）附屬於１０月１日訂立的，以每股３﹒７元向其出售

５０﹒１％恒大物業股份的交易終止。套現逾２００億港元臨門倒灶，恒大今早復牌後一度瀉逾

１５％，半日挫１０﹒８％，恒大物業同跌６﹒４％，合生則升５﹒１％。

耐人尋味的是，就交易終止的原因雙方各執一詞。恒大稱，「有理由相信受讓方未能符合對

恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件」；合生則指，「賣方沒有按照該協議的條款於１０

月１２日完成向買方出售銷售股份」，更透露「協議他方於訂立該協議後提出修改其中包括代價

的付款條款」，似乎暗示恒大「反價」。

根據條款，協議終止後，違約方須向非違約方支付違約金１０億港元，暫時未知恒大、合生

會否反目向對方追討。



＊會否實質違約快見真章，高層發聲維穩＊



恒大為紓緩流動性緊張的努力接連受挫，早前分別獲得３０天寬限期的兩筆美元債付息，將

分別於本周六（２３日）及下周五（２９日）屆滿，分別涉８４００萬美元、４５００萬美元。

換言之，頑固掙扎於違約懸崖邊緣的恒大會否難逃失足，最快７２小時內見真章。

不過，聲言「盡力爭取與債權人達成借款續貸、展期或其他替代方案」的恒大，即便周末再

幸運吹熄違約火苗，但以內房美元債存量規模高達２０９７億美元（截至８月底）計，且到期高

峰尚未真正來臨（２０２２年約有近６１５億美元），防止火勢燎原考驗還在後頭。

眼見內地９月商品房銷售額按年縮水１５﹒８％，「金九」成色不足；７０城新建住宅價格

環比有３６城下跌，二手房有５２城下跌，為多年罕見，從央媽到國務院，近日密集發聲維穩。

其中，人行副行長潘功勝指，金融機構和金融市場風險偏好過度收縮的行為已逐步得以矯正，副

總理劉鶴稱，房地產市場合理的資金需求正在得到滿足。

北京將多大程度忍受經濟增長動力徹底轉型前的重重暗湧，如何定調明年地產調控和信貸政

策，下月六中全會將見分曉。

