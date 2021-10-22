《日入而息》招行第三季多賺２１％，東鐵過海段最快明年６月通車

《今天重點》

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招行（０３９６８）第三季純利按年升２１﹒１％至３２４﹒

６５億人幣

地政總署：九龍塘廣播道住宅地共接獲１７份標書

本港９月整體消費物價升１﹒４％低預期，基本通脹率１％

港鐵：東鐵線過海段最快明年６至７月通車

中原ＣＣＬ按周跌０﹒３４％，新界兩區樓價齊升

李嘉誠基金會及一附屬公司增持長實（０１１１３）合共２４

萬股

本港新增２宗輸入確診，兩患者均帶變種病毒

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《即日市況》

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恒指高收１０９點報２６１２６，科指升１１８點報６７５４

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《深滬股市》

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百三億外資流入滬指仍跌０﹒３％，全周悶升０﹒３％

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《美元匯價》

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英鎊接近１﹒３７才做多較理想

歐元最新報１﹒１６３６╱４０，日圓最新報１１３﹒８１╱８５

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《公司業績》

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華潤水泥（０１３１３）首九月純利跌２８％至５３億元，不派季度息

廣州農商銀行（０１５５１）首９個月純利按年跌３８％至２６﹒４億元人民幣

招商銀行（０３９６８）第三季純利按年升２１﹒１％至３２４﹒６５億元人民幣

招金礦業（０１８１８）首三季少賺５５﹒４％至４﹒２６億元人民幣

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《公司資訊》

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內房萬達集團旗下萬達商管於聯交所遞交上市申請

阿里巴巴（０９９８８）推出人工智能服務平台精準預測短臨

天氣；阿里創投４４﹒５億元轉讓芒果超媒，虧損逾１７億元

分析料匯控（００００５）上季經調整稅前利潤升１６％，回

購成焦點；匯豐推出首張旅遊主題信用卡，日常消費簽帳２元

兌１里數

小米１５﹒５億元人民幣購上海徐匯地塊，市場猜測將作汽車

研發中心

平安好醫生（０１８３３）深化戰略２﹒０，讓用戶「省心省

時省錢」

港鐵（０００６６）東鐵線過海段最快明年６至７月通車

恒地（０００１２）啟德新盤加推４５伙，入場費５８７萬元

起

銘霖控股（０１１０６）上市地位將於下月２日上午九時正起

取消

保誠（０２３７８）贖回若干高票息債務及關注再融資機遇

李嘉誠基金會及一附屬公司增持長實（０１１１３）合共２４

萬股

米技國際（０１７１５）附屬收購上海米技甬興電器４９％股

權，涉２４５萬元人民幣

金斯瑞生物科技（０１５４８）與艾博及沃森就ｍＲＮＡ疫苗

簽訂服務協議

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《國企紅籌》

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中集安瑞科（０３８９９）開展北京冬奧液態陽光製氫加氫示

範項目

中通服（００５５２）估值合理且基本面穩固，可分注吸納

國再保險（０１５０８）首９個月原保費收入按年跌１２﹒６

％

新天綠色能源（００９５６）第三季按合併報表口徑完成發電

量增１７﹒５％

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《神州民企》

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海昌海洋公園（０２２５５）控股股東增持５００萬股公司股

份

雅生活（０３３１９）南京紫竹達成去年底止經營目標，對價

第五期款項未被抵扣

滿地科技股份（０１４００）林國欽辭任代理主席，李萬元接

任

伊泰煤炭（０３９４８）第三季實現銷售收入按年增加５１﹒

６％

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《中國要聞》

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內地首９月財政收入增１６﹒３％，支出增２﹒３％

習近平考察黃河三角洲：發展抗鹽鹼作物具戰略意義；習近平

繼續在山東東營調研，考察農業、油田等發展；習近平將出席

中華人民共和國恢復聯合國席位紀念會

外匯局表示外資買債比上半年高位回落，回歸疫情前常態；本

輪美聯儲幣策調整不改人民幣基本穩定態勢；９月銀行結售匯

順差２０９億美元

調查指粵企最多加薪７﹒５％，港近半機構曾裁員

中國音樂家協會表示取消李雲迪會員資格

人行第三日１０００億逆回購，全周淨投放２６００億

國務院表示去年國企資產總額２６８﹒５萬億元

新方正集團今橫琴掛牌，平安人壽持股６６﹒５％

中期協就《期貨風險管理公司內部控制指引》徵求意見

成品油價連續第四次調漲，汽柴油每噸升約３００元人民幣

９月新納入補貼規模戶用光伏項目裝機２１４萬千瓦

銀保監表示進一步規範保險機構互聯網人身保險業務

據報蘋果與寧德時代、比亞迪就電池供應談判陷入停頓

盧一先稱過去五年香港在廣州投資逾８０００間企業，涉逾２

４０億美元

財政部表示首９月證券交易印花稅同比增４０％

商務部表示外資工廠搬離是正常市場行為，總體進多出少；商

務部發布「十四五」利用外資發展規劃

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《寶島快訊》

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台股收市持平，英國國防大臣促中方和平解決台灣紛爭

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《其他消息》

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立法會ＩＴ界種票案，１１人罪成判囚６周至１年

傳夏寶龍周日南下深圳為立法會出選名單拍板

立法會三讀通過推行強積金電子平台積金易

政府公布最新失業率４﹒５％，羅致光料失業率續跌

梁振英稱南沙被定位為粵港澳全面合作示範區

油麻地酒店全幢，傳外資基金６﹒５億洽至尾聲

海茵莊園首批涉３１２伙，折實入場費３８９萬元

綠置居下周五揀樓，鑽石山啟鑽苑入場費１１８萬元

深股通額度全日用近７９億元，外資連續四日淨流入；滬股通

額度用８８億，外資流入１３２億創近４個月高

華為雲計算公司註冊資本由５０００萬增至５０億元人民幣

保監局程序覆檢委員會選取３０宗個案進行覆檢並提出建議

租置單位價單出爐，最貴黃大仙東頭二邨５４４呎售１０２萬

許正宇歡迎立法會通過財匯局修訂條例草案，完善會計專業規

管制度

賀一誠率團往廣州，出席橫琴粵澳深度合作區管理委員會首次

會議

資審會表示龔廣培蔡永忠等７人有效登記為選委會當然委員

陳肇始期望明年下半年定出認可海外醫學院名單

陳茂波歡迎保險業監管局程序覆檢委員會周年報告；陳茂波稱

北部都會區有利香港與大灣區多個城市合作

中原ＣＣＬ按周跌０﹒３４％，新界兩區樓價齊升；中原表示

廣播道住宅地反應勝預期，預測估值約１３億元

本港９月整體消費物價升１﹒４％低預期，基本通脹率１％

許正宇稱將研究在大灣區先行先試開展會計專業服務便利措施

財匯局歡迎立法會通過財匯局修訂條例草案

傳刑事案法援申請人不得再自選律師，湯家驊稱改革僅重申執

行原則

地政總署表示九龍塘廣播道住宅地共接獲１７份標書

選管會調查報告建議增加投票站及檢視投票箱交收程序

逾百銀行使用ＳＷＩＦＴ Ｇｏ，支援中小企及消費者小額跨

境支付

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《低碳變革》

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中央印發意見表示培育壯大一批綠色低碳技術創新企業

人行表示研究推碳減排支持工具，提供低成本資金

發改委表示推動鋼鐵等重點行業降碳達標產能超３０％

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《大國博弈》

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ＮＢＡ塞爾特人球員發表藏獨言論，內地停播球隊賽事

中國外儲減持美債，外匯局表示是按市場原則專業化管理

外媒表示美國尋求下月舉行「習拜會」視像峰會

據報華為中芯獲豁免購美技術，涉資逾１０００億美元

美國國務院嚴重關注香港人權及基本自由被侵蝕

回應拜登涉台言論，外交部表示在核心利益沒有妥協餘地

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《恒大困局》

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內媒消息表示恒大寬限期到期前支付８３５０萬美元債息

恒大月內急減持嘉凱城６％股份，套現３億元元人民幣

萬科郁亮稱對恒大困境會在能力範圍內考量

恒大地產表示中國恒大出售資產尚未取得重大進展

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《解決電荒》

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發改委召開會議研究政策措施，制止煤炭企業牟取暴利

稅務總局表示煤電、供熱企業可緩繳今年四季度稅款

習近平強調能源安全：能源飯碗要端在自己手裏

自媒體造謠榆林有煤礦停產停銷兼漲價，遭發改委查處

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《重拳監管》

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據報騰訊（００７００）已將微信內容向谷歌等國外搜索引擎開放

知情人士表示微信內容向國外搜索引擎開放屬系統漏洞

騰訊、華為等２０多家企業承諾不監聽個人隱私

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《新冠肺炎》

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本港新增２宗輸入確診，兩患者均帶變種病毒

北京昌平新增４宗確診，為內蒙古旅遊返京人員

台灣今日新增２宗本土確診，陳時中評估對社區影響小

旅遊事務署表示啟動「公海遊」應變機制，取消相關航次

英國單日增５﹒２萬確診創新高，首相呼籲國民接種

何栢良稱郵輪船員如屬復陽傳染風險不高

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