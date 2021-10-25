【ＦＯＣＵＳ】房地產稅震散內房，「發展方式之爭」利股市

【ＦＯＣＵＳ】宇宙房企恒大（０３３３３）上周四（２１日）再次驚險避過違約之劫，市

場才稍紓一口氣，全國人會常委會周末（２３日）一紙決定即送上「暴擊」－－授權國務院在部

分地區開展為期５年的房地產稅改革試點，目標直指總值高達５５萬億美元的城市住房。

自２０１３年十八屆三中全會首次提出「加快房地產稅立法」，過去８年來幾無實質進展，

今次承接最高層於《求是》雜誌發聲突駛入直路，玄機或在有關「中國發展方式之爭」已到攤牌

時。



＊人大常委會授權部分地區試點＊



政策風向，莫敢不從。繼反壟斷風暴將一眾新經濟股拉落神壇，強力干預觸發動力煤期貨急

挫後，下一個或很快輪到過去多年長升長有的房地產。

據全國人大常委會的授權決定，在部分地區試點開徵房地產稅的目的為，「引導住房合理消

費和土地資源節約集約利用，促進房地產市場平穩健康發展」；徵稅對象為，「居住用和非居住

用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅」。

儘管具體試點城市、徵稅稅率細節等全數欠奉，但一眾內房股周一（２５日）開市即嚇趴，

半日計，世茂（００８１３）挫逾７％、旭輝（００８８４）挫逾５％；中海外

（００６８８）、碧桂園（０２００７）、雅居樂（０３３８３）跌逾３％；佳兆業

（０１６３８）瀉逾一成。



＊深圳、杭州、海南等料吃螃蟹＊



坊間傳聞，５月有份上京召開房地產稅座談會的上海、重慶、深圳、杭州、蘇州、濟南，將

成為試點城市大熱；此外，全國首個提「去房地產化」省份的海南，亦可能納入。

至於備受關注的稅率，參考２０１１年於上海、重慶開徵的房產稅稅率由０﹒４％至１％不

等，去年實際稅款佔當地政府總稅收收入比例分別僅３﹒４％（１９８﹒７億元）、５％

（７１﹒７億元），顯然是過低。

那麼稅率到底要何水平，才既能遏制炒作，又不至於打殘樓市？凱投宏觀就預期，不同城市

料採取不同的分級稅率，而０﹒７％似乎是基本情境。至於「房地產稅」和「房產稅」的一字之

差，前者不單對房產徵稅，還對土地徵稅，全國人大常委會就明確，房地產稅納稅人覆蓋「土地

使用權人、房屋所有權人」。



＊央媒籲勿心存僥幸、寄望博弈＊



在「共同富裕」綱領下推進的房地產稅，被寄予打擊炒房、調節收入分配的厚望；但較早時

《華爾街日報》引述消息人士稱，此舉措遭遇黨內反對聲眾。何解？最大原因即是動了地方政府

「土地財政」的奶酪。

以去年計，國有土地出讓金高達８﹒４萬億元，相當於地方政府本級財政收入的８４％。而

開徵房地產稅勢扭轉人們的房價預期，此從商品房銷售量、居民中長期貸款按年降幅節節擴大，

土地出讓接連遇冷可見一斑。

既然據報反對聲眾，為何國務院房地產稅試點具體辦法仍普遍預期將於今年內出台，並於明

年實施？玄機或在有關「中國發展方式之爭」已到攤牌時。有國務院背景的《經濟日報》最新評

論就罕有提及此，稱「中央對此有明確政策和堅定決心，切勿心存僥幸，寄望於博弈，低估了中

央的決心和魄力」，並預告「土地和房地產市場模式與經濟全局關係將發生重大變化」。

鑑於此大趨勢，家庭資產重新配置引發的「遠大破」物業拋售潮，以及非房產類優質資產建

倉增持潮勢陸續有來，股市春天近了……

