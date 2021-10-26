《異動股》比亞迪升５％破頂．公司分拆比亞迪半導體上市

《經濟通通訊社２６日專訊》比亞迪（０１２１１）破頂，現價升５﹒３５％，報３１９元

，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒１２％。該股成交約３５萬股，涉資１﹒１０億

元。

隔晚美股造好，特斯拉股價再升１２﹒６６％，創下１０４５﹒０２美元新高，市值突破１

萬億美元。

此外，比亞迪公布，有關建議分拆非全資子公司比亞迪半導體於深交所創業板獨立上市，不

向股東提供保證配額，以提供比亞迪半導體股份。

現時，恒生指數報２６２３４，升１０２點或升０﹒３９％，主板成交２３﹒０９億元。國

企指數報９３５６，升３４點或升０﹒３７％。恒生科技指數報６７４９，升４點或升０﹒０７

％。

即月期指新報２６２２０，升７９點，低水１５點。即月國指期貨報９３５９，升２９點，

高水３點。即月科指期貨新報６７６４，升１１點，高水１６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） ３１９元 升５﹒３５％

小鵬汽車（０９８６８） １８８元 升７﹒４３％

理想汽車（０２０１５） １３２﹒２元 升４﹒８４％

長汽（０２３３３） ３６﹒３５元 升２﹒５４％

吉利（００１７５） ２７﹒５５元 升２﹒２３％

廣汽（０２２３８） ７﹒７７元 升１﹒７％

耐世特（０１３１６） ９﹒５元 升０﹒３２％

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（ｅｒ）

