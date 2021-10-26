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26/10/2021 09:25

《異動股》比亞迪升５％破頂．公司分拆比亞迪半導體上市

　　《經濟通通訊社２６日專訊》比亞迪（０１２１１）破頂，現價升５﹒３５％，報３１９元
，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒１２％。該股成交約３５萬股，涉資１﹒１０億
元。
　　隔晚美股造好，特斯拉股價再升１２﹒６６％，創下１０４５﹒０２美元新高，市值突破１
萬億美元。
　　此外，比亞迪公布，有關建議分拆非全資子公司比亞迪半導體於深交所創業板獨立上市，不
向股東提供保證配額，以提供比亞迪半導體股份。
　　現時，恒生指數報２６２３４，升１０２點或升０﹒３９％，主板成交２３﹒０９億元。國
企指數報９３５６，升３４點或升０﹒３７％。恒生科技指數報６７４９，升４點或升０﹒０７
％。
　　即月期指新報２６２２０，升７９點，低水１５點。即月國指期貨報９３５９，升２９點，
高水３點。即月科指期貨新報６７６４，升１１點，高水１６點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　　　３１９元　升５﹒３５％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　１８８元　升７﹒４３％
　　理想汽車（０２０１５）　１３２﹒２元　升４﹒８４％
　　長汽（０２３３３）　　　３６﹒３５元　升２﹒５４％
　　吉利（００１７５）　　　２７﹒５５元　升２﹒２３％
　　廣汽（０２２３８）　　　　７﹒７７元　　升１﹒７％
　　耐世特（０１３１６）　　　　９﹒５元　升０﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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